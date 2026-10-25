Beim 2:1 gegen Florenz trifft der Meister doppelt in der Nachspielzeit, der Ex-Gladbacher wird zum Matchwinner.

Nationalspieler Yann Aurel Bisseck ist mit Inter Mailand nach einem Comeback in der Nachspielzeit an die Tabellenspitze der italienischen Serie A zurückgekehrt. Der Meister kam mit einem ganz späten Doppelschlag am Sonntagmittag zu einem 2:1 (0:0) gegen die AC Florenz, bleibt damit seit Anfang März in der Liga ungeschlagen und setzte sich mit 22 Punkten wieder vor den punktgleichen Konkurrenten Lazio Rom.

Zum Matchwinner wurde in San Siro Marcus Thuram. Der Ex-Gladbacher traf zunächst zum Ausgleich (90.+1) und holte dann den Foulelfmeter heraus, den Piotr Zielinski (90.+7) zum Siegtreffer verwandelte. Florenz, für das der Spanier Alejandro Jimenez (65.) mit einem tollen Distanzschuss traf, steckt mit nur vier Punkten aus acht Spielen wie im Vorjahr tief im Abstiegskampf.

Thuram vergibt erst mehrere gute Chancen

In einer lange Zeit fahrigen Partie hatte Thuram in der zweiten Halbzeit mehrmals die Führung auf dem Fuß. Bei seiner besten Chance scheiterte der Torjäger völlig frei am früheren spanischen Nationaltorwart David de Gea (57.). Mit seinem sechsten Saisontor aus deutlich schwierigerer Position leitete der Franzose aber dann die Wende ein. Bisseck stand wie gewohnt in der Startelf und spielte solide.

Lazio hatte am Samstagabend 2:1 (2:1) gegen Parma Calcio gewonnen und damit über Nacht die Tabellenspitze übernommen. Im Trainer-Duell der beiden 2006er-Weltmeister mit Alberto Gilardino hatte Lazio-Coach Gennaro Gattuso das bessere Ende für sich, die Biancocelesti träumen vom ersten Scudetto seit 2000, damals unter Sven-Göran Eriksson.

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