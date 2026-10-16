Aufsteiger ohne Punkt – Ex-Nationalspieler droht nächster Abstieg

Aufsteiger Venezia FC ist in der Serie A bislang nicht konkurrenzfähig. Dabei hat der Klub aus der Lagunenstadt große Pläne, die mit Investitionen auf dem Transfermarkt im Sommer untermauert wurden. Aber auch eine einstige DFB-Hoffnung konnte bislang wenig ausrichten.

Armel Bella-Kotchap hatte sich für seinen Neustart im Sommer viel vorgenommen. „Ich habe mich für Venedig entschieden, weil mich das Projekt, das mir der Verein vorgestellt hat, von Anfang an überzeugt hat. Ich glaube, dass dies der richtige Ort für mich ist, um mich als Spieler weiterzuentwickeln, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine großartige Saison erleben werden“, sagte er bei seiner Verpflichtung.

Gut drei Monate später hat ihn die bittere Realität eingeholt. Denn der Start in diese Spielzeit verlief für den Aufsteiger alles andere als großartig. Nach sechs Spielen steht Venezia FC noch immer ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende. Der Klub aus der Lagunenstadt zog einen Tag nach der 1:3-Niederlage bei Atalanta Bergamo die Reißleine und trennte sich von Aufstiegstrainer Giovanni Stroppa.

Armel Bella-Kotchap wechselte im Sommer nach Venedig Armel Bella-Kotchap wechselte im Sommer nach Venedig © IMAGO/Marco Canoniero

Venedig wird zur Schießbude der Serie A

Stroppa hatte die Mannschaft nach dem Abstieg im Sommer 2025 übernommen und als Zweitliga-Meister sofort wieder in die erste Liga geführt. Noch im Sommer wurde sein Vertrag bis 2029 verlängert. Als eine Bestätigung der „Kontinuität des eingeschlagenen Wegs“, wie es in der Pressemitteilung hieß. Doch nach dem desaströsen Saisonstart fehlten dem 58-Jährigen die Argumente für eine Weiterbeschäftigung.

Unter seiner Regie kassierte Venedig ligaweit die meisten Gegentore (16) – in Bergamo lag man schon nach sechs Minuten 0:2 hinten. Zudem stellt Venedig selbst mit mageren fünf Toren die zweitschwächste Offensive der Liga. Der Ex-Wolfsburger John Yeboah, dessen zehn Tore und zehn Vorlagen in der Vorsaison noch maßgeblich zum Aufstieg beitrugen, traf bisher nur einmal in der Serie A.

Schmerzlich vermisst wird Andrea Adorante. Der Toptorjäger der vergangenen Saison konnte aufgrund von Rückenproblemen noch kein Saisonspiel bestreiten. Auch der mit großen Hoffnungen verpflichtete Bella-Kotchap fällt seit Anfang September mit Adduktorenproblemen aus.

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Ex-Nationalspieler Bella-Kotchap droht der nächste Abstieg

Der 24-Jährige galt einst auch als vielversprechender Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. 2022 zählte der Innenverteidiger zum Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der WM und im darauffolgenden Sommer buhlten sogar der FC Bayern und der BVB um seine Dienste.

Bella-Kotchap entschied sich aber für eine Leihe zur PSV Eindhoven. Nach seiner Rückkehr zu seinem Stammklub FC Southampton, der ihn 2022 für zwölf Millionen Euro vom VfL Bochum verpflichtet hatte, stieg er dort aus der Premier League ab. Die Saints schrieben damals als frühester Absteiger am 31. Spieltag auch noch unrühmlich Geschichte.

Im vergangenen Jahr kehrte der Abwehrspieler England den Rücken und suchte sein Glück in Italien. Doch auch mit Hellas Verona verpasste er den Klassenerhalt – für Bella-Kotchap selbst war es aufgrund verschiedener Verletzungen ebenfalls eine gebrauchte Saison. Mit dem Wechsel nach Venedig sollte nun vieles besser werden, doch nach dem Start droht der nächste Abstieg.

Der Blick in die Geschichte gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Venezia FC ist erst das vierte Team in der Geschichte der Serie A, das die ersten sechs Spiele allesamt verloren hat. Die drei Vorgänger Benevento (2017/18), Legnano (1951/52) und Venedig selbst (1949/50) stiegen jeweils als Letzter am Saisonende ab.

Venedig wartet noch auf den ersten Punktgewinn der Saison Venedig wartet noch auf den ersten Punktgewinn der Saison © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Venedig hat große Pläne – auch US-Rapper Drake investiert

Schon in den letzten beiden Erstligaspielzeiten 2021/22 und 2024/25 ging es für Venedig direkt wieder runter in die Serie B. Dabei hat der Klub eigentlich große Pläne. Anfang September erfolgte der Startschuss für den Stadionneubau. Das neue Schmuckkästchen soll zur Saison 2027/28 fertiggestellt sein und bis zu 18.500 Zuschauern Platz bieten. Für den internationalen Wettbewerb ist sogar eine Erweiterung auf 25.000 Plätze angedacht.

Mit dem Aufstieg im Sommer stieg Francesca Bodie zur Klub-Präsidentin auf. Mit dem Führungswechsel ging eine umfangreiche Kapitalerhöhung einher. Internationale Investoren stellten rund 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Darunter auch ein sehr bekannter Name: US-Rapper Drake war bereits 2024 am finanziellen Neustart des Klubs beteiligt und stieg nun als Miteigentümer ein. Seine Marke NOCTA fungiert parallel als Ausrüster des Klubs, der mit den grün-schwarz-orangenen Trikots schon einige Hingucker produziert hat.

Das erklärte Ziel der Investitionen im Sommer, die sich auch mit fast 45 Millionen Euro in den Transferausgaben widerspiegelten, lautete: Venedig langfristig in der Serie A zu etablieren. Doch die Träume wurden von der sportlichen Realität eingeholt, die im Moment wenig Anlass zum Schwelgen bietet.

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