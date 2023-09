PSV statt FCB oder BVB: Bella-Kotchap nach Eindhoven

Nach dem geplatzten Wechsel in die Fußball-Bundesliga zieht es Nationalspieler Armel Bella-Kotchap zum niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven.

Der Verteidiger, an dem nach SPORT1 -Informationen sowohl der FC Bayern als auch der BVB interessiert waren, verlässt den Premier-League-Absteiger FC Southampton auf Leihbasis. Das bestätigte PSV am späten Freitagabend. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, blieb zunächst offen.

Bayern eigentlich mit Bella-Kotchap und Southampton einig

Zuvor war Borussia Dortmund erst am Freitag aus dem Buhlen um den Nationalspieler vom FC Southampton ausgestiegen .

Bella-Kotchap trifft auf bekannte Bundesliga-Gesichter

Nun schlug die PSV Eindhoven zu. „Er kann die Position genau so besetzen, wie wir es wollen. Er ist schnell, körperlich stark und auch gut am Ball“, sagte PSV-Fußballdirektor Earnest Stewart: „Ich freue mich darauf, ihn im Team von Peter Bosz in Aktion zu sehen.“