Der US-Nationalspieler Christian Pulisic unterschreibt einen neuen langfristigen Vertrag. Das verkündet sein Klub AC Mailand vor dem Stadtderby.

Der frühere Bundesligaprofi Christian Pulisic (28) hat seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Topklub AC Mailand langfristig verlängert.

Neuer Vertrag für Milan-Torjäger

Wie die Rossoneri einen Tag vor dem Derby della Madonnina gegen den Stadtrivalen Inter (Samstag, 20.45 Uhr) mitteilten, habe der US-Nationalspieler einen neuen Kontrakt bis Juni 2031 unterschrieben.

„Seine 44 Tore in 141 Spielen für die Rossoneri unterstreichen sowohl seine Bedeutung für das Team als auch seine Rolle in den Zukunftsplänen des Vereins“, schrieben die Mailänder in einer Mitteilung über den ehemaligen Dortmunder.

Pulisic glänzt als Milan-Schlüsselspieler

Pulisic, der bis 2019 bei Borussia Dortmund gespielt hatte und dann zum FC Chelsea wechselte, habe sich seit seinem Wechsel zu Milan im Juli 2023 zu einem „Schlüsselspieler“ entwickelt.

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