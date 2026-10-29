Große Show: Werder-Flop verzückt Italien

Samuel Mbangula sorgt in Italien für Furore. Die Bremen-Leihgabe fasste in der Bundesliga nie wirklich Fuß und schießt nun Milan ab.

Samuel Mbangula hat dem FC Bologna einen spektakulären Auswärtssieg bei der AC Mailand in der Serie A beschert. Der von Werder Bremen ausgeliehene Offensivspieler erzielte beim 4:2-Erfolg gleich drei Treffer seiner Mannschaft und war damit der überragende Mann des Abends.

Für den 22-Jährigen war es zugleich der erste Startelfeinsatz unter Trainer Raffaele Palladino. Mbangula rechtfertigte das Vertrauen eindrucksvoll: Bereits nach acht Minuten brachte er Bologna in Führung. Später legte er zwei weitere Treffer nach und machte seinen ersten Dreierpack im Profifußball perfekt.

Samuel Mbangula gelang ein Dreierpack für Bologna Samuel Mbangula gelang ein Dreierpack für Bologna © IMAGO/LaPresse

Werder-Leihgabe Mbangula schießt Milan ab

Der Belgier egalisierte damit bereits jetzt seine Torquote aus der gesamten vergangenen Bundesligasaison. Die Verantwortlichen von Werder Bremen hatten den Dribbler im Sommer 2025 von Juventus Turin für mehr als 10 Millionen Euro verpflichtet. Richtig glänzen konnte der Flügelstürmer aber an der Weser nie.

Trainer Daniel Thioune kritisierte den Rechtsfuß sogar öffentlich scharf. Und so gaben die Bremer ihren Star am Deadline Day leihweise ab. Bologna soll eine Kaufoption besitzen.

Nach dem Spiel sprach Mbangula von „einem der besten Abende meines Lebens“ und fügte hinzu: „Mein erster Dreierpack, aber hoffentlich nicht mein letzter.“

Mbangula: „Wir sind eine tolle Truppe“

Nicht nur die Tore sorgten für Lob. Bologna-Trainer Palladino hob auch den Einsatz seines Angreifers hervor. Mbangula habe zuvor nur wenig Spielzeit erhalten, dennoch habe ihm dessen Arbeitsrate imponiert. In der Schlussphase half der Offensivspieler sogar auf der rechten Abwehrseite aus.

Dank des Erfolgs setzte Bologna seinen Aufwärtstrend fort und verbesserte sich in der Serie A auf Rang elf. Mbangula betonte anschließend den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft: „Wir sind eine tolle Truppe, und das ist unsere wahre Stärke: Wir halten immer zusammen und haben das bewiesen, indem wir nie aufgegeben haben.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.