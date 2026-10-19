Markus Krösche ist nicht länger Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Der 46-Jährige könnte schon bald in Mailand anheuern.

Markus Krösche steht dicht vor einer neuen Aufgabe bei der AC Mailand. Nach SPORT1-Informationen laufen derzeit gute Gespräche zwischen dem 46-Jährigen und dem Traditionsklub aus Norditalien, eine finale Einigung steht aber noch aus.

Die Rossoneri hatten bereits im vergangenen Sommer um Krösche gebuhlt, ein Wechsel kam im Juni aber nicht zustande. Der Kontakt brach zwischen beiden Parteien jedoch nicht ab. Wie SPORT1 erfuhr, möchte die AC Mailand neben Krösche auch Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung nach Italien lotsen. Die Hessen würden den 36-Jährigen aber nur ungern abgeben.

Markus Krösche führt Gespräche mit der AC Mailand Markus Krösche führt Gespräche mit der AC Mailand © IMAGO/Sven Simon

Krösche nicht länger Eintracht-Sportvorstand

Eintracht Frankfurt hatte am Sonntagabend bekannt gegeben, dass Sportvorstand Markus Krösche auf dessen Wunsch mit sofortiger Wirkung freigestellt wurde. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die vorzeitige Trennung hatte sich schon über Monate hinweg angebahnt. Im Sommer 2026 wurde allen Beteiligten nach und nach klar, dass Krösche seinen Vertrag (bis 30. August 2028) nicht erfüllen wird.

Wie SPORT1 weiß, stehen die Milan-Gerüchte und die Krösche-Freistellung jedoch in keinem Zusammenhang. Der gebürtige Hannoveraner wollte die Eintracht, unabhängig vom Interesse der Rossoneri, vorzeitig verlassen. Sollte Krösche nach Mailand wechseln, wird eine Ablöse fällig.

Der Manager hat bei der SGE Großes geleistet und kaum für möglich gehaltene Transferüberschüsse erzielt. „Die vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt waren für mich eine außergewöhnliche, intensive und unvergessliche Zeit. Wir haben gemeinsam große Erfolge gefeiert und den Klub sportlich wie wirtschaftlich weiterentwickelt“, wird Krösche in einer Mitteilung zitiert.