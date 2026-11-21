Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen schwingt sich in Italien zum Toptorjäger auf. Der Angreifer der AS Rom übertrumpft in einer Statistik sogar Harry Kane.

Donyell Malen ist in Italien der Spieler der Stunde. Der ehemalige BVB-Profi glänzte beim 5:1 (1:0)-Erfolg der AS Rom bei Parma Calcio mit einem Viererpack.

Mit seinen Ligatreffern Nummern neun, zehn, elf und zwölf (39., 68., 77., 90.) führte der niederländische Nationalspieler die Giallorossi fast im Alleingang zum Sieg. Zudem kletterte der 27-Jährige in der Serie A an die Spitze der Torjägerliste. Und Malen stellte noch weitere Bestmarken auf.

Donyell Malen präsentiert sich aktuell treffsicher für die AS Rom Donyell Malen präsentiert sich aktuell treffsicher für die AS Rom © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Ex-BVB-Profi Malen überholt Bayern-Torjäger Harry Kane

Bereits zum siebten Mal erzielte er im laufenden Kalenderjahr 2026 in einem Ligaspiel mehr als ein Tor. In Europas Top-5-Ligen schaffte dies nur Barca-Star Raphinha. Zugleich übertrumpfte Malen Harry Kane in dieser Statistik. Der Torjäger des FC Bayern, für den das Jahr nach einem Syndesmoseriss vorzeitig beendet ist, traf in sechs Bundesliga-Spielen in diesem Jahr mindestens doppelt.

2+ – Most games with at least two goals in the Top 5 European competitions this calendar year:



Donyell Malen – 7 🆕

Raphinha – 7

Harry Kane – 6

Lamine Yamal – 5

Kylian Mbappé – 5



Unstoppable. pic.twitter.com/Rd1yoyyXKH — OptaJohan (@OptaJohan) November 21, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Auch in der Klub-Historie der Roma verewigte sich Malen mit seiner Torgala am Samstag: Er ist erst der zweite Spieler der Giallorossi, der innerhalb eines Kalenderjahres in der Serie A mehr als 25 Tore erzielt hat. Zuvor gelang dies nur Pedro Manfredini, der 1960 für die Roma 26 Tore erzielte. Bei dieser Marke steht aktuell auch Malen – und das Jahr ist noch nicht vorbei.

Malen mit beeindruckender Torquote

Bezogen auf alle Pflichtspiele hat Malen in dieser Saison eine beeindruckende Trefferquote vorzuweisen: Wettbewerbsübergreifend erzielte er in 15 Spielen 16 Treffer.

Zum deutlichen Sieg in Parma steuerte Rodrigo Mora (71.) noch einen Treffer für die Gäste bei. Die Gastgeber hatten durch Nesta Elphege (54.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

DEINE MEINUNG

In der Tabelle blieb die Mannschaft von Gian Piero Gasperini dank des klaren Erfolgs Stadtrivale Lazio Rom auf den Fersen. Zwei Punkte trennen die beiden Klubs aus der italienischen Hauptstadt. Lazio gab sich am Samstag beim 3:0 (1:0) gegen US Lecce ebenfalls keine Blöße.

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