Der Niederländer schießt sein Team zu einem hohen Auswärtssieg.

Der frühere Dortmunder Donyell Malen trifft in der Serie A weiter nach Belieben. Im Auswärtsspiel bei Parma Calcio führte der Niederländer die AS Rom mit vier Treffern praktisch im Alleingang zum 5:1 (1:0)-Erfolg. Mit zwölf Toren in elf Spielen ist Malen derzeit der beste Torjäger in Italiens erster Liga.

In der 39. Minute traf Malen erstmals. Nach dem Ausgleich durch Nesta Elphefe (54.) brachte Malen die Römer wieder auf Kurs (68.). Nachdem Rodrigo Mora erhöhte (71.), schob Malen noch zwei weitere Treffer hinterher (77./90.). Damit bleibt Rom als Tabellenzweiter auf den Fersen von Stadtrivale Lazio. Der Spitzenreiter gewann problemlos mit 3:0 (1:0) gegen US Lecce. Beide Klubs trennen zwei Punkte.