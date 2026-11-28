Inter Mailand bleibt nach einem 4:0-Sieg in der Serie A weiter auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Ein Ex-Gladbacher glänzt dabei mit einem Doppelpack.

Meister Inter Mailand bleibt Tabellenführer Lazio Rom in der italienischen Serie A weiter auf den Fersen. Die Nerazzurri gewann am Samstagabend vor heimischer Kulisse deutlich mit 4:0 (3:0) gegen CFC Genua.

Dem Double-Sieger, für den der deutsche Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck von Beginn an spielte, fehlen damit weiter drei Punkte auf den Rivalen aus Rom, der am Nachmittag mit einem 2:1 beim FC Turin vorgelegt hatte.

Zehn Tage vor dem Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund in der Champions League präsentierte sich Inter, das am Mittwoch in der Königsklasse noch den VfB Stuttgart mit 2:0 geschlagen hatte, weiter in starker Form. Lautaro Martinez sorgte für den Knotenlöser (29.), der Ex-Gladbacher Marcus Thuram (40./54.) und Peter Sucic (45.+3, Foulelfmeter) legten nach. Bisseck leitete das 2:0 entscheidend ein.

Vor dem Duell gegen den Tabellenführer der Bundesliga am 9. Dezember wartet auf das Team von Trainer Cristian Chivu noch ein schnelles Wiedersehen mit Genua – diesmal im italienischen Pokal – und ein Ligaspiel bei Frosinone Calcio.

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