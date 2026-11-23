Er brachte die Eintracht in neue Sphären - Nun muss er gehen

Er brachte die Eintracht in neue Sphären - Nun muss er gehen

10:41 Er brachte die Eintracht in neue Sphären - Nun muss er gehen

Der Ex-Sportvorstand der Eintracht Frankfurt wird schon länger mit einem Wechsel zu den Italienern in Verbindung gebracht. Jetzt ist nach SPORT1-Informationen alles klar zwischen Markus Krösche und der AC Milan.

Alles klar zwischen Markus Krösche und dem italienischen Topklub AC Mailand! Wie SPORT1-bestätigen kann, besteht eine vollständige Einigung zwischen dem 46-Jährigen und Milan. Zuvor hatten Sky und Bild berichtet.

Der ehemalige Sportvorstand des Bundesligisten Eintracht Frankfurt wird bei den Italienern als „Head of Football“ engagiert. Und: Krösche kostet Ablöse! Nach SPORT1-Informationen kassiert die knapp fünf Millionen Euro. Damit sind nun auch die letzten finanziellen Details geklärt.

Markus Krösche steht vor einem Engagement in der Serie A Markus Krösche steht vor einem Engagement in der Serie A © IMAGO/Sven Simon

Krösche von Eintracht Frankfurt zu AC Mailand – für gut 5 Millionen

Krösche soll ab 1. Januar seinen Dienst bei den Rossoneri antreten. Eine Vorstellung ist für die kommenden Tage geplant. Der Deal hatte sich bereits angebahnt (SPORT1 berichtete). Die Rossoneri hatten bereits im vergangenen Sommer um den Kaderplaner gebuhlt, ein Wechsel kam im Juni aber nicht zustande. Der Kontakt brach zwischen beiden Parteien jedoch nicht ab.

Wie SPORT1 erfuhr, möchte die AC Mailand neben Krösche auch Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung nach Italien lotsen. Allerdings klappt das zunächst nicht.

Milan will ihn zwar weiter unbedingt, Hardung möchte aber in Frankfurt bleiben, auch weil er jüngst erst zusätzliche Aufgaben übernommen und mehr Verantwortung bekommen hat. Hardung erhielt Ende Oktober neben seinen bisherigen Aufgaben zusätzlich die unmittelbare Verantwortung für den medizinischen Bereich und das Nachwuchsleistungszentrum. Beide Einheiten haben zuvor direkt an den Sportvorstand berichtet. Die Leiter und Geschäftsführer berichten inzwischen direkt an Hardung.

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Krösche-Nachfolger bei Eintracht Frankfurt schon klar

Krösche hatte vor gut einem Monat seinen Abschied nach fünf Jahren bei der Eintracht erklärt, nachdem der Transfersommer sowie der Saisonstart eher schleppend verlaufen waren. Den Frankfurtern erwirtschaftete er durch kluge Ein- und Verkäufe ein riesiges Transferplus in seiner Zeit am Main.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die vorzeitige Trennung hatte sich schon über Monate hinweg angebahnt. Im Sommer 2026 wurde allen Beteiligten nach und nach klar, dass Krösche seinen Vertrag (bis 30. August 2028) nicht erfüllen wird.

Die Ablösesumme für ihn kassiert die SGE dank eines klugen Schachzugs: Krösche war zwar auf eigenen Wunsch freigestellt worden, doch sein bis zum 30. Juni 2028 laufender Vertrag besteht genau aus diesem Grund angepasst fort. Die Nachfolge klärte der Klub schon: Zum 1. Dezember wechselt Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht und übernimmt die Geschicke.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)