Nübel übernimmt Tabellenführung

Alexander Nübel bleibt mit Besiktas Istanbul in der Erfolgsspur. In der Tabelle zieht der Klub vorerst an einem Stadtrivalen vorbei.

Torhüter Alexander Nübel hat mit Besiktas Istanbul vorerst die Tabellenführung in der Süper Lig erobert. Zum Auftakt des 5. Spieltags gewann der Topklub vom Bosporus mit 3:0 (2:0) gegen Erzurumspor. Nach dem vierten Sieg im fünften Spiel zog Besiktas in der Tabelle zunächst am Stadtrivalen Galatasaray vorbei.

Emirhan Topcu (21.), Leandro Trossard (27.) und Ilhan Fakili (81.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Vincenzo Italiano. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, zwei Tore der Gastgeber wurden wegen Regelwidrigkeiten in der Entstehung aberkannt.

Alexander Nübel spielt seit dieser Saison für Besiktas Alexander Nübel spielt seit dieser Saison für Besiktas © IMAGO/Seskim Photo TR

Nübel hält zum siebten Mal seinen Kasten sauber

Nübel sah einen dominanten Auftritt seines Teams und war weitgehend beschäftigungslos. In seinem elften Pflichtspiel für Besiktas spielte Nübel zum siebten Mal zu null. In der Liga hat er in den ersten fünf Spielen insgesamt nur vier Gegentore hinnehmen müssen.

„Die Lage unseres Stadions ist wirklich großartig. Mit diesen Fans und in dieser Atmosphäre zu spielen, macht großen Spaß“, sagte der Nübel anschließend bei beIN Sports. Besiktas habe konzentriert agiert und diese Haltung von der ersten Minute an durchgezogen. „Mit 3:0 zu gewinnen und kein Gegentor zu kassieren, fühlt sich gut an. Ich bin mit unserer Leistung sehr zufrieden.“

Nübel und die Bayern gingen in diesem Sommer endgültig getrennte Wege. Insgesamt stand der Nationaltorhüter sechs Jahre beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, in den vergangenen drei Jahren spielte er auf Leihbasis für den VfB Stuttgart.

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