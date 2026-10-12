Türkei: Fink bei Samsunspor entlassen

Samsunspor rutscht auf einen Abstiegsplatz und zieht die Reißleine. Der deutsche Coach muss gehen.

Nach fünf Niederlagen in Folge und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz hat Samsunspor die Zusammenarbeit mit Trainer Thorsten Fink beendet.

„Wir danken Thorsten Fink für seinen Einsatz für Samsunspor, die von ihm übernommene Verantwortung und die Professionalität, die er während seiner Amtszeit an den Tag gelegt hat. In unserer Zusammenarbeit, die in der Rückrunde der Saison 2025/26 begann, haben wir gemeinsam den Stolz erlebt, in der UEFA-Conference-League das Achtelfinale erreicht zu haben. Die Beiträge, die er und sein Team auf dem europäischen Weg unseres Vereins geleistet haben, werden immer einen besonderen Platz einnehmen“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Fink erst seit Februar im Amt

Ausgerechnet nach der 0:3-Niederlage gegen Trabzonspor und Cheftrainer Thomas Reis zog der türkische Erstligist die Reißleine. Erst vor knapp acht Monaten hatte Fink den Trainerposten von Reis übernommen. Nach Markus Gisdol und Reis war er der dritte deutsche Trainer in Folge bei Samsunspor.

Der 58-Jährige war seit Februar im Amt und stand in insgesamt 25 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Er erreichte dabei einen Punkteschnitt von 1,48 Zählern pro Partie. Sein größter Erfolg mit der Mannschaft war der Einzug ins Achtelfinale der Conference League.