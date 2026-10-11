Der Deutsche Judo-Bund (DJB) beendet das Turnier in Baku mit zwei Bronzemedaillen.

Die deutschen Judokas haben die WM in Baku ohne eine weitere Medaille beendet. Zum Abschluss der Wettbewerbe in der aserbaidschanischen Hauptstadt schied das deutsche Mixed-Team am Sonntag bereits in der ersten Runde gegen Usbekistan aus.

Der Deutsche Judo-Bund (DJB) beendet das Turnier mit zwei Medaillen, zwei weniger als im vergangenen Jahr in Budapest.

Gegen Usbekistan verlor das deutsche Team mit 2:4, lediglich Miriam Butkereit und Paul Friedrichs gewannen ihre Duelle. Im 2017 eingeführten Mixed-Wettbewerb hatte der DJB 2022 und 2025 jeweils Bronze gewonnen.

Die einzigen deutschen Medaillen in Baku holten damit Anna Monta Olek in der Klasse bis 78 kg und Giovanna Scoccimarro in der Klasse bis 70 kg. Beide hatten jeweils Bronze gewonnen.