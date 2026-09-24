Box-EM: DBV mit positivem Fazit

Die deutschen Boxer holen zwei Bronzemedaillen bei der Europameisterschaft in Sofia - und gehen mit Selbstvertrauen in die Olympia-Qualifikation.

Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) hat nach den beiden Bronzemedaillen bei der Europameisterschaft in Sofia ein positives Fazit gezogen. „Das war schon die Zielstellung, dass wir zwei Medaillen holen. Aber die Europameisterschaft war auch wie erwartet auf hohem Niveau“, sagte Sportdirektor Paul Döring im Gespräch mit dem SID, man gehe „mit einem guten Gefühl“ in den Winter.

Von den 13 deutschen Boxern, die in Bulgariens Hauptstadt an den Start gegangen waren, hatte Maxi Klötzer in der Frauen-Konkurrenz bis 51 Kilogramm Bronze geholt, genauso wie Kevin Lebowski im Männerfeld bis 90 Kilo. „Wir sind auf einem guten Weg, ich denke, wir haben eine gute Breite, um wieder Anschluss in die europäische Spitze herzustellen. Und auch den Abstand zur Weltspitze zu verkürzen. Der volle Fokus liegt natürlich jetzt auf der Olympia-Qualifikation“, sagte Döring.

Bei der Weltmeisterschaft im April 2027 in Kasachstans Hauptstadt Astana werden die ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vergeben. Danach folgen kontinentale Qualifikationsturniere und zwei abschließende globale Qualifikationsevents im Jahr 2028. Ziel der Deutschen ist es, auch bei Olympia um Edelmetall mitzuboxen. So wie es Nelvie Tiafack, der mittlerweile ins Profigeschäft aufgestiegen ist, bei seinem Bronze-Coup vor zwei Jahren in Paris getan hatte.

Die erfolgreiche EM ist auch für den DBV ein Fingerzeig, nachdem er sich neu aufgestellt hatte. „Das ist für uns ein Meilenstein, es war von vornherein klar, dass das für uns ein Prüfstein, ein Zwischenziel ist. Aber ab nächstem Jahr April geht es dann ums Eingemachte“, so Döring. Mit Farid Vatanparast steht ein neuer Präsident an der Spitze des Verbandes, Döring ist seit Anfang des Jahres alleinverantwortlicher Sportdirektor, und der neue Bundestrainer Humberto Horta Dominguez aus Kuba hatte sein Amt erst am 1. Februar angetreten.