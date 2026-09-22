Klötzer hat EM-Medaille sicher

Die 26-Jährige steht im Halbfinale der Europameisterschaft in Sofia. Nächste Gegnerin ist die Spanierin Laura Fuertes.

Boxerin Maxi Klötzer hat bei der Europameisterschaft in Sofia eine Medaille sicher. Die 26-Jährige besiegte die Ungarin Laura Horvath am Dienstag im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm nach Punkten mit 5:0.

Im Halbfinale wartet eine Spanierin

Im Halbfinale trifft Klötzer, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Sechzehntelfinale ausgeschieden war, auf die Spanierin Laura Fuertes.

Da die Verliererinnen der Halbfinals beide eine Bronzemedaille erhalten, ist das erste Edelmetall für den Deutschen Boxsport-Verband (DBV) bei den Titelkämpfen in der bulgarischen Hauptstadt perfekt. Die EM läuft noch bis zum kommenden Freitag.