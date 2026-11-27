Agit Kabayel steht vor einem historischen Kampf: Als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister jemals, verteidigt er seinen Titel in seinem Heimatland. Der Bochumer trifft auf Albaner Nelson Hysa - und wünscht sich politische Anerkennung.

Am kommenden Samstag wird in Düsseldorf deutsche Boxgeschichte geschrieben. Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Weltmeistertitel gegen den ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa vor einer nahezu ausverkauften Arena. Doch kann der Bochumer mehr als nur seinen Titel verteidigen? Kann er eine neue Ära des deutschen Boxsports einläuten?

Max Schmeling wurde 1930 als erster Deutscher Weltmeister im Schwergewicht. Seine erfolgreiche Titelverteidigung gegen Young Stribling fand 1931 in den USA statt. 95 Jahre später ist Agit Kabayel der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister, der seinen Titel auf heimischem Boden verteidigt.

Die Neugier vor der Titelverteidigung von Agit Kabayel ist groß Die Neugier vor der Titelverteidigung von Agit Kabayel ist groß © IMAGO/Moritz Müller

Auch das Datum ist bemerkenswert: Exakt elf Jahre zuvor, am 28. November 2015, verlor Wladimir Klitschko in derselben Arena seine WM-Titel gegen Tyson Fury. Kabayel erlebte diesen Kampf damals als Zuschauer im Stadion. Jetzt steht er selbst als Weltmeister im Ring.

Kabayel: Ein verdienter Weltmeister

27 Kämpfe, 27 Siege, 19 Knockouts. Agit Kabayel hat sich seinen Platz an der Weltspitze mit beeindruckenden Leistungen erarbeitet. Seine vorzeitigen Siege gegen Arslanbek Makhmudov, Frank Sánchez und Zhilei Zhang zählen zu den wichtigsten Erfolgen seiner Karriere.

Seine intelligente Ringarbeit, der permanente Druck und insbesondere seine gefürchteten Körpertreffer machen ihn zu einem der unangenehmsten Gegner im internationalen Schwergewicht.

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Nachdem Oleksandr Usyk im Juni seinen WBC-Titel niedergelegt hatte, wurde Kabayel vom Interimschampion zum regulären Weltmeister ernannt.

Kabayel geht deshalb als klarer Favorit in den Kampf gegen den 42 Jahre alten Hysa, der gegen Gegner auf Topniveau nicht erprobt ist. Allerdings wäre es fahrlässig, einen ungeschlagenen Schwergewichtler mit dieser Schlagkraft zu unterschätzen. Dass der Kampf ausgerechnet am albanischen Unabhängigkeitstag stattfindet, dürfte zudem für zahlreiche Hysa-Fans im Stadion sorgen.

Agit Kabayel (l.) trifft in Düsseldorf auf Nelson Hysa (r.) Agit Kabayel (l.) trifft in Düsseldorf auf Nelson Hysa (r.) © IMAGO/Moritz Müller

Die Nachfrage nach Tickets hat alle Erwartungen übertroffen. Ursprünglich war die Veranstaltung für rund 35.000 Zuschauer geplant. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden wurden 25.000 Eintrittskarten verkauft. Mittlerweile sind es 47.000, nur noch Restkarten sind erhältlich.

Das deutsche Boxen hat seit Jahren keine vergleichbare Veranstaltung erlebt. Kabayel beweist eindrucksvoll, welche Zugkraft er mittlerweile entwickelt hat.

Weltmeister, aber zu wenig Anerkennung?

Während Zehntausende Fans am Samstag nach Düsseldorf pilgern, vermisst Kabayel allerdings die Anerkennung seiner sportlichen Leistungen durch die deutsche Politik. Nach eigenen Angaben hat sich nach seiner Ernennung zum Weltmeister außer dem Bochumer Bürgermeister kein Politiker bei ihm gemeldet. „Das hat mich wirklich ein bisschen traurig gemacht“, sagte er der Welt.

Eine persönliche Einladung nach Berlin oder ein Anruf von Bundeskanzler Friedrich Merz würden ihm viel bedeuten. Seine Eltern kamen als Flüchtlinge nach Deutschland. Kabayel selbst wurde in Leverkusen geboren und wuchs in Bochum-Wattenscheid auf.

„Zwei nette Sätze und ein Schulterklopfer würden schon reichen“, erklärte der Weltmeister. Kabayel möchte mit seinem sportlichen Erfolg auch jungen Menschen mit Migrationsgeschichte als Vorbild dienen. Seine Geschichte reicht damit weit über den Boxring hinaus.

Kommt jetzt der neue Box-Boom?

In den 1990er-Jahren begeisterten Henry Maske und Axel Schulz ein Millionenpublikum. Später machten die Klitschko-Brüder ihre WM-Kämpfe zu nationalen Fernsehereignissen. Doch nach dem Ende dieser Ära verschwand der Profiboxsport in Deutschland zunehmend aus dem medialen Rampenlicht.

Agit Kabayel könnte das ändern. Er ist sportlich auf höchstem Niveau angekommen, authentisch, nahbar und verfügt über eine außergewöhnlich loyale Fangemeinschaft. Doch ein nahezu ausverkauftes Stadion allein macht noch keinen nachhaltigen Box-Boom.

Entscheidend wird sein, ob Kabayel auch außerhalb seiner bisherigen Fangemeinde Menschen für den Boxsport begeistern kann. Große internationale Duelle und mögliche Titelvereinigungskämpfe könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen. Sein erklärtes sportliches Ziel ist die Vereinigung aller vier großen WM-Titel im Schwergewicht.

Deutschland hat wieder einen Schwergewichtsweltmeister. Am Samstag kann dieser Weltmeister den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem der ganz großen deutschen Sportstars machen. Der WM-Kampf wird live auf DAZN als Pay-per-View übertragen.

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