Berlin Marathon jagt Wunderläufer Sawe nach historischem Sub2

SID 28.04.2026 • 13:18 Uhr Die Veranstalter des Marathons in der Hauptstadt hoffen auf eine Verpflichtung des neuen Weltrekordlers für das Rennen.

Die Veranstalter des Berlins Marathons hoffen auf eine Verpflichtung des neuen Wunderläufers Sabastian Sawe (31) für das Rennen am 27. September. „Es wird nicht einfach, aber wir sind im Austausch“, sagte Race-Direktor Mark Milde. Im Vorjahr hatte der Kenianer Sawe in Berlin mit einer Zeit von 2:02:16 Stunden gewonnen, am Sonntag lief er in London als erster Mensch in der Geschichte unter regulären Bedingungen die klassischen 42,195 km in weniger als zwei Stunden (1:59:30).

Berlin-Chance für Marathonstar Sabastian

„Sabastian trägt Berlin seit vergangenem Jahr im Herzen, er weiß, dass bei uns schnelle Zeiten möglich sind. Ich denke, dass unsere Chancen nicht schlecht stehen“, sagte Milde: „Auch wenn sich seine Antrittsgage nun vermutlich verdreifachen wird. Bis Juli sollten wir Klarheit haben.“

Weltrekord-Historie am Brandenburger Tor

Auf der ultraschnellen Strecke in Berlin mit dem Ziel am Brandenburger Tor wurden bereits insgesamt 13 Weltrekorde aufgestellt – so viele wie bei keinem anderen Rennen auf der Welt. Dass nun ausgerechnet die magische 2-Stunden-Marke woanders geknackt wurde, wurmt Milde dann schon etwas.

Berlin hofft auf Sub-2-Stunden