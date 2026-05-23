Abdilaahi verpasst 5000m-Rekord in Xiamen knapp

SID 23.05.2026 • 14:19 Uhr Bei Diamond-League-Meeting in China fehlen dem Mönchengladbacher rund vier Sekunden zur deutschen 5000-m-Bestmarke.

Deutschlands neuer Topstar Mohamed Abdilaahi hat beim Diamond-League-Meeting im chinesischen Xiamen trotz einer erneuten Topleistung den deutschen Rekord über 5000 m verfehlt. Der 27-Jährige aus Mönchengladbach wurde nach einem packenden Rennen in 12:57,90 Minuten Zweiter und blieb gut vier Sekunden über seiner eigenen Bestmarke aus dem Vorjahr (12:53,63).

Abdilaahi fehlt Spur zum 3000-m-Sieg

Eine Woche nach seinem Sieg beim Diamond-League-Auftakt in Shanghai mit deutschem 3000-m-Rekord verpasste Abdilaahi seinen zweiten Erfolg in der Königsklasse der Leichtathletik nur knapp. Wie Sieger Addisu Yihune aus Äthiopien (12:57,32) blieb Abdilaahi aber unter der bisherigen Jahresweltbestleistung von Parker Woolfe (USA/12:59,09). Schwedens Europarekordler Andreas Almgren stieg in Xiamen frühzeitig aus.

Nach rund 2000 m übernahm Abdilaahi, der bei seinen bisherigen drei Saisonstarts die deutschen Rekorde über 10 km auf der Straße sowie über 3000 und 10.000 m geknackt hatte, das Kommando und bestritt das Rennen mutig von vorne. Mit den Äthiopiern Biniam Mehary und Yihune setzte er sich vom Feld ab, vor den Schlusskilometern wurde die Spitzengruppe aber wieder größer. Auf der Zielgeraden fehlte Abdilaahi dann die nötige Frische.

Yan Ziyi verpasst Speer-Weltrekord

Nichts mit den vorderen Plätzen zu tun hatten derweil in Xiamen Imke Onnen als Neunte im Hochsprung (1,88) und Olivia Gürth als 15. über 3000 m Hindernis (9:35,82).

Für die bemerkenswerteste Leistung sorgte beim Heimspiel die erst 18 Jahre alte chinesische Speerwerferin Yan Ziyi, die sich mit 71,74 m auf Platz zwei der „ewigen“ Bestenliste setzte und den Weltrekord der Tschechin Barbora Spotakova nur um 54 Zentimeter verpasste. Ihre persönliche Bestleistung steigerte die U20-Weltmeisterin von 2024 um fast sechs Meter. Nach ihrem ersten Wurf machte Yan dann in Xiamen auch Feierabend.