Letztes Jahr zog sie einen Schlussstrich unter ihre Sprint-Karriere, jetzt folgt das nächste große Kapitel: Lisa Mayer verkündet am Samstag auf Instagram fröhliche Neuigkeiten.

Lisa Mayer wird zum ersten Mal Mutter! Die ehemalige deutsche Spitzensprinterin hat ihre Schwangerschaft auf Instagram verkündet – und erhielt zahlreiche Glückwünsche aus der deutschen Sportwelt, unter anderem von Lauf-Star Alica Schmidt, Bob-Pilotin Laura Nolte und Ex-Turnerin Sarah Voss.

Auch ihre früheren Staffelkolleginnen Gina Lückenkemper, Rebekka Haase und Alexandra Burghardt gratulierten der 30-Jährigen zu ihrem neuen Kapitel. „So schön einfach. Staffel wächst“, kommentierte Burghardt unter dem Beitrag – und spielte damit auf die gemeinsamen Erfolge im deutschen Sprintquartett an.

Lisa Mayer verkündet auf Instagram ihre Schwangerschaft Lisa Mayer verkündet auf Instagram ihre Schwangerschaft © IMAGO/anke waelischmiller

Für Mayer beginnt nun ein Jahr nach ihrem Abschied vom Leistungssport ein neuer Lebensabschnitt.

Von Olympia-Bronze zum Babyglück

Noch im September 2025 stand Mayer bei den Weltmeisterschaften in Tokio ein letztes Mal im Startblock. Nach mehr als zwölf Jahren Leistungssport verabschiedete sie sich von der großen Leichtathletik-Bühne.

Hinter der 30-Jährigen liegt eine Karriere voller Höhen und Tiefen. Immer wieder hatten Verletzungen die Sprinterin zurückgeworfen und dabei große Meisterschaften und sogar ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio verhindert.

Doch Mayer kämpfte sich immer wieder zurück – und wurde belohnt. Bei der Heim-EM 2022 in München sprintete sie gemeinsam mit Burghardt, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase zu Gold über 4×100 Meter. Zwei Jahre später folgte mit demselben Quartett Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris.

DEINE MEINUNG

Auch nach Karriereende bleibt sie der Leichtathletik treu

Ganz von der Leichtathletik verabschiedete sich die gebürtige Gießenerin allerdings nicht: Seit März 2026 arbeitet Mayer am Olympiastützpunkt Hessen in der Athletenbetreuung und in der Netzwerkarbeit.

Zudem tauschte sie gewissermaßen die Perspektive: Statt selbst im Startblock zu stehen, begleitet Mayer nun die Rennen anderer. Im Sommer feierte sie bei den Deutschen Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid ihr Debüt als ZDF-Expertin und Co-Kommentatorin. Auch bei der Leichtathletik-EM in Birmingham war sie für den Sender im Einsatz.

Nun wartet auf die ehemalige Sprinterin eine ganz andere Herausforderung – und die Sportwelt freut sich mit ihr.