Duplantis holt nächstes EM-Gold - aber ohne Weltrekord

SID 16.08.2026 • 22:56 Uhr Der Schwede zementiert seine Ausnahmestellung im Stabhochsprung und wird zum vierten Mal in Serie Europameister.

Nächste Flug-Show, aber kein Weltrekord: Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis (Schweden) hat in Birmingham seinen vierten EM-Titel in Serie perfekt gemacht. Der 26-Jährige zeigte keine Schwäche und kürte sich mit neuem Meisterschaftsrekord von 6,15 m erneut zum Europameister.

Danach verzichtetet der Olympiasieger und Weltmeister aber darauf, sich an einem möglichen neuen Weltrekord von 6,32 m zu versuchen.

Mit dem nächsten Gold krönte Duplantis ein Jahr, das auch ein privates Highlight für ihn bereithielt – im Juni heiratete der Sonnyboy seine langjährige Lebensgefährtin Desiré Inglander.

Deutsches Duo landet auf Platz neun und elf

Für den starken Griechen Emmanouil Karalis (6,00) blieb wie schon bei der WM in Tokio nur Silber übrig, Bronze gewann der Franzose Baptiste Thiery (5,85).

Der Düsseldorfer Bo Kanda Lita Baehre, der vor vier Jahren in München Silber gewonnen hatte, wurde diesmal mit 5,70 m Neunter. Gillian Ladwig (Schwerin) landete bei seiner EM-Premiere mit 5,55 m auf Rang elf.