Duplantis gewinnt auch in Budapest

Der Stabhochsprungstar liefert sich ein packendes Duell mit seinem Rivalen. Für den nächsten Weltrekord reicht es dieses Mal nicht.

Stabhochsprungstar Armand Duplantis hat auch bei der Premiere der neuen Ultimate Championship einen standesgemäßen Sieg gefeiert.

Der schwedische Olympiasieger und Weltrekordler gewann im Rahmen des hoch dotierten Leichtathletik-Events in Budapest ein spannendes Duell mit seinem Rivalen Emmanouil Karalis, der Grieche konnte bis zur Höhe von 6,15 m mithalten – die 6,20 m übersprang aber nur Duplantis. Der Norweger Sondre Guttormsen (5,95) wurde Dritter.

Duplantis triumphiert, schreibt Hymne „Gold“

Duplantis war eine Art logischer Sieger zum Auftakt des neuen Events in Ungarns Hauptstadt, nicht nur aufgrund seiner sportlichen Ausnahmestellung: Der 26-Jährige hatte auch den offiziellen Song zur Veranstaltung geschrieben, der Titel: Gold.

„Mondo“ verfasste den Song mit den Musikern Carl Silvergran und Oscar Chase, in Ungarn läuft er nun als Veranstaltungshymne – und war auch Untermalung seines Weltrekordversuchs. Die 6,32 m schaffte Duplantis aber nicht mehr, seine Bestmarke von 6,31 m stammt aus dem vergangenen Frühjahr.

Die Sieger in den Einzeldisziplinen erhalten beim noch bis Sonntag andauernden Event in Budapest 150.000 US-Dollar. Neben Duplantis sicherten sich auch andere Topstars einen Teil des Rekordpreisgelds. So gewann der norwegische Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen das Rennen über 5000 m, in 12:59,24 Minuten setzte er sich vor den Amerikanern Cole Hocker (13:00,05) und Parker Wolfe (13:00,13) durch.

Über die 100 m Hürden ließ Weltrekordlerin Masai Russell aus den USA den Konkurrentinnen keine Chance, in 12,22 Sekunden gewann sie vor Tobi Amusan (12,34) aus Nigeria und der Niederländerin Nadine Visser (12,39).