Coe will Leichtathletik umkrempeln

Mit der Ultimate Championship will der Weltverbandspräsident in die Zukunft aufbrechen. Coe kündigt "schwierige Entscheidungen" an.

Für die Sportlerinnen und Sportler in Budapest ist die Ultimate Championship ein lukrativer Saisonabschluss, für den Leichtathletik-Weltverband ein Testlauf für die Zukunft.

Er hoffe, einiges aus diesen Tagen zu lernen, sagte Sebastian Coe, Präsident von World Athletic, im Interview mit dem Münchner Merkur: „Wir wollten Elemente von der Ultimate Championship auch in Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele implementieren. Ich hoffe, dass wir hier die Essenz davon mit diesem Format einfangen können.“

Coe fordert neues Storytelling

Für den Briten geht es bei der Weiterentwicklung der Leichtathletik für ein jüngeres Publikum um nicht weniger als das Überleben der Traditionssportart. „Wir müssen akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, in der Sport von vielen verschiedenen Einflüssen geprägt wird: Mode, Kultur, Musik, Kunst, Essen“, sagte Coe: „Jede Sportart, die glaubt, nicht Teil dieser Landschaft zu sein, wird wahrscheinlich vom Markt verschwinden – und verdient es wahrscheinlich auch, vom Markt zu verschwinden.“

Sein Rezept, um lebendig zu bleiben: „Storytelling ist alles. Es geht darum, die Reise der Athleten über die ganze Saison verfolgen zu können. Das müssen wir einfangen. Und eben nicht nur die Leistungen im Stadion.“ Coe kündigte an: Nach der kompakten und socialmedia-tauglichen Ultimate Championship am Wochenende, bei der zehn Millionen US-Dollar Preisgeld ausgeschüttet werden, „werden wir uns zusammensetzen und die schwierige Entscheidung treffen, welche Elemente eine Weltmeisterschaft noch attraktiver machen können“.

Die nächste klassische WM findet 2027 in Peking statt. Für 2029 oder 2031 hofft München auf den Zuschlag, der in der kommenden Woche erfolgen soll. Konkurrenten sind London, Rom und Nairobi. „Ich habe beste Erinnerungen an München. Wir sind sehr glücklich, dass unser Sport so attraktiv ist, mehrere potenzielle Ausrichter rund um die Welt anzuziehen. Das ist wirklich ein starkes Bewerberfeld“, sagte Coe, ließ sich aber nicht in die Karten blicken: „Ich bin also sehr gespannt auf das Ergebnis.“