Leichtathletik-EM 2030 vergeben

Helsinki bekommt den Zuschlag! Finnlands Hauptstadt richtet die Titelkämpfe damit zum vierten Mal aus.

Die Leichtathletik-EM 2030 findet in Helsinki statt. Finnlands Hauptstadt setzte sich im Rennen um das Event gegen Brüssel durch, wie der europäische Leichtathletik-Verband EAA am Donnerstag mitteilte. Nach 1971, 1994 und 2012 gehen die Titelkämpfe damit bereits zum vierten Mal in Helsinki über die Bühne.

Helsinki richtet EM 2030 aus

Gold, Silber und Bronze werden erneut im historischen Olympiastadion, das 2020 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet wurde, vergeben.

2012 fand zuletzt eine EM in Helsinki statt 2012 fand zuletzt eine EM in Helsinki statt © AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND

„Wir freuen uns sehr, Helsinki den Zuschlag für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2030 zu erteilen. Die Stadt nimmt einen herausragenden Platz in der Geschichte unseres Sports ein“, sagte EAA-Präsident Dobromir Karamarinov.