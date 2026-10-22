Die frühere Langlaufkönigin Therese Johaug erwägt eine Teilnahme an den Wettkämpfen in Peking und Los Angeles.

Die frühere Langlaufkönigin Therese Johaug hegt Ambitionen auf eine WM- und Olympia-Teilnahme – in der Leichtathletik. Johaug hatte einen möglichen Start bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles kürzlich als „Traum“ und „verdammt cool“ bezeichnet – jetzt öffnete auch der norwegische Leichtathletikverband der 38-Jährigen die Tür.

Johaug peilt Sommer-Olympia an

Johaug könne „absolut“ zur Kandidatin für LA und die Weltmeisterschaften 2027 in Peking werden, sagte Sportchefin Hanne Lyngstad. Johaug selbst scherzte vor wenigen Tagen: „Um es mal so zu sagen: Ich bin 90 Prozent näher an Sommer- als an Winter-Olympia.“ Als passionierte Läuferin „hasse“ sie inzwischen Schnee.

Die viermalige Olympiasiegerin und 14-malige Weltmeisterin hat mit ihren Leistungen als Läuferin mehrfach für Aufsehen gesorgt. Beim Straßenlauf Hytteplanmila in der norwegischen Kommune Hole sorgte sie in 30:51 Minuten für die zweitbeste je von einer Norwegerin gelaufene Zeit über 10.000 m. 19 Sekunden trennten sie vom Landesrekord, den Karoline Bjerkeli Grövdal hält.

Johaug jagt Marathon-Norm in Valencia

Ende September kam Johaug trotz Verletzungsproblemen in der Vorbereitung im B-Rennen der Halbmarathon-WM in Kopenhagen in 1:08:43 Stunden ins Ziel und war nach einer bemerkenswerten Leistungssteigerung auf der zweiten Rennhälfte dort die schnellste Europäerin – auch im Eliterennen war keine Läuferin aus Europa schneller, Johaug wäre WM-19. geworden. Am 6. Dezember will sie beim Valencia-Marathon starten. Dort hat sie die erste Chance, die Qualizeit für die Spiele (2:23:20) zu knacken.

„Ich liebe es, zu trainieren, ich liebe es, zu laufen“, sagte sie. Aus dem Laufen ziehe sie viel mentale Kraft. „Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch eine bessere Mama werde und viel mehr Energie für den Alltag habe.“

Verbandssportchefin Lyngstad findet es „super cool“, dass Johaug nach ihrem endgültigen Abschied vom Langlauf 2025 den Weg in die Leichtathletik gefunden hat. „Sie strotzt nur so vor Energie“, sagte sie.