Stabhochsprung-Star Duplantis legt Pause ein

Der Weltrekordhalter aus Schweden gönnt sich über den Winter nach Verletzungsproblemen eine Pause.

Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis (26) gönnt sich in der kommenden Hallensaison der Leichtathleten eine Pause und wird erst im Sommer wieder Wettkämpfe bestreiten.

Duplantis legt Wettkampfpause ein

„Ich treffe diese Entscheidung, um meinem Körper die nötige Erholung und Vorbereitung zu geben, damit ich bei meiner Rückkehr in den Wettkampf wieder meine bestmögliche Leistung abrufen kann“, erklärte der Weltrekordhalter aus Schweden am Freitag. In dieser Saison hatte der Olympiasieger immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Sein Fokus in den kommenden Monaten liege nun darauf, „gut zu trainieren und mich auf die Freiluftsaison 2027 vorzubereiten, die Anfang Mai beginnt und bis zur Weltmeisterschaft Mitte September reicht“. Die WM kommenden Sommer findet in Peking vom 11. bis 19. September statt.