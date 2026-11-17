Julia Ritter lacht sehr viel, als sie im Interview mit SPORT1 über ihren Vater Reiner spricht. Und ihre Augen leuchten, als sie von ihrem großen Traum erzählt: ein Start bei den Olympischen Spielen. Es wäre der vorläufige Höhepunkt eines außergewöhnlichen Vater-Tochter-Projekts.

Sie hat noch eine Rechnung offen. Eine ziemlich große sogar. Zweimal hatte die U18-Weltmeisterin von 2015 eine Olympia-Teilnahme bereits denkbar knapp verpasst. Für die Spiele 2028 in Los Angeles hat die Kugelstoßerin Julia Ritter daher eine klare Ansage.

„Für Los Angeles setze ich noch einmal alles auf eine Karte und hoffe – oder ich manifestiere – dass ich 2028 auf jeden Fall am Start bin”, erklärt Ritter im Interview mit SPORT1. „Dieses Ziel bleibt für immer.“

Julia Ritter träumt weiterhin von ihrer ersten Teilnahme bei den Olympischen Spielen Julia Ritter träumt weiterhin von ihrer ersten Teilnahme bei den Olympischen Spielen © IMAGO/Beautiful Sports

Mit einem Olympiastart würde sich für die 28-Jährige weit mehr als ein sportlicher Traum erfüllen: Es könnte sich der Kreis bei einer außergewöhnlichen Vater-Tochter-Geschichte schließen, die einst mit einem Medizinball in einer Schulsporthalle, YouTube-Videos von David Storl und einer Kugel im Urlaubsgepäck begann.

Ansage von Julia Ritter: „Ich werde Weltmeisterin“

Dass Ritter auf selbstbewusste Kampf-Ansagen Taten folgen lässt, das weiß man inzwischen. „2015 werde ich Weltmeisterin”, antwortete sie dem damaligen Bundeskader-Trainer Klaus Schneider 2013 auf die Frage, was ihre Zukunftspläne seien.

„Die haben mich angeguckt von wegen: Dieses kleine Mädchen, lass sie mal reden, die wird schon merken, dass das nicht so einfach läuft“, erinnert sie sich. Aber Ritter sollte Recht behalten.

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Dabei hatte die gebürtige Bergkamenerin erst zwei Jahre zuvor zum ersten Mal eine Kugel in die Hand genommen und den 2,135 Meter breiten Betonring betreten. Ritters sportliche Liebe galt dem Handball, sie schaffte es bis in die Jugend-Bundesliga.

Dass in ihr ein unentdecktes Kugelstoß-Talent gesteckt hatte, zeigte sich 2011 im Sportunterricht: „Wir haben Medizinball-Stoßen gemacht und ich habe weiter gestoßen als die ganzen Jungs. Die Halle war eigentlich zu klein.”

Ihr sportbegeisterter Vater Reiner Ritter nahm sie mit zum Sportplatz, wo sie dann mit der Kugel „ein bisschen rumprobiert” haben – ohne zu wissen, wie das mit der Technik eigentlich so genau funktioniert. Denn auch ihr Vater war kein ausgebildeter Leichtathletik-Trainer, er arbeitete als Bergmann.

Ein ungewöhnliches Urlaubsgepäck

In den Herbstferien 2011 fuhren die Ritters in den Kroatienurlaub. Im Gepäck? Eine drei Kilo schwere Metallkugel. Jeden Tag übte sie damit am Strand. „Im Urlaub haben wir dann auch damit angefangen, ein paar Youtube-Videos zu schauen”, erklärt Ritter.

Die Ritters studierten Videomaterial von Stars wie dem zweimaligen Weltmeister David Storl, Europameisterin Nadine Kleinert oder der zweimaligen Olympiasiegerin Valerie Adams. „Ich hatte dann auch ein Bild von mir vom Angleiten und von David Storl nebeneinander über meinem Bett hängen – das konnte ich mir dann jeden Tag anschauen“, erzählt sie.

Anfang 2012 bestritt Ritter ihren ersten Wettkampf – und sorgte direkt für Furore: „Dort habe ich direkt die Westfalen-Norm gestoßen und es ging dann zack, zack, zack direkt aufwärts.”

Schule, Handballtraining, Sportplatz und Kraftraum

Aus den ersten Versuchen am Strand von Kroatien war schon längst ein großes Vater-Tochter-Projekt geworden. Und das bestimmte auch den Familienalltag.

Ihrem Vater Reiner ist Julia Ritter für seine jahrelange Unterstützung extrem dankbar Ihrem Vater Reiner ist Julia Ritter für seine jahrelange Unterstützung extrem dankbar

Nach der Frühschicht im Bergbau sammelte Reiner Ritter seine Tochter von der Schule ein, fuhr mit ihr zum zweistündigen Handball-Training, nahm sie anschließend mit zum Kugelstoßen und Diskuswerfen auf den Sportplatz. Danach ging es noch in den Kraftraum – am nächsten Tag alles von vorn. „Viel Freizeit hatten wir nicht: Ich nicht – und mein Vater auch nicht“, erzählt Ritter.

2014 muss sich Ritter dann zwischen Handball und Leichtathletik entscheiden: „Und da ich ja mein Ziel hatte, Weltmeisterin zu werden, habe ich gesagt: Ich liebe Handball und ich will es eigentlich auch nicht aufgeben, aber wenn ich jetzt diese Entscheidung treffen muss, dann bleibe ich voll in der Leichtathletik.“ Und das sollte sich auszahlen.

„Können Sie bitte Papa hierher holen?”

2015 erfüllt sich der gemeinsame Traum: Ritter qualifiziert sich für die U18-Weltmeisterschaft in Kolumbien. Doch im Finale in Cali läuft zunächst wenig zusammen, die ersten beiden Versuche misslingen. Ihr Vater steht auf der anderen Seite der Tribüne, außerhalb von Ritters Blickfeld.

„Nach dem zweiten Stoß bin ich dann zu Bundestrainer Klaus Schneider gegangen und meinte: Herr Schneider, können Sie bitte Papa hierhin holen?“, verrät Ritter.

Und ihr Vater wechselte daraufhin tatsächlich seinen Platz auf der Tribüne. „Das hat mir Sicherheit gegeben“, erinnert sie sich. Und tatsächlich: Im dritten Versuch gelingt Ritter der Stoß, der sie zur U18-Weltmeisterin krönt. 18,53 Meter. „Dieses Ding habe ich dann auch für Papa und mich geholt.“

Ritter professionalisierte ihre Trainingsstrukturen zunehmend, Trainer Miroslav Jasinski übernahm die sportliche Betreuung. Ob es ihrem Vater schwerfiel, loszulassen? Ritter muss lachen: „Der hat noch nicht losgelassen. Den Punkt hat er noch nicht erreicht.“ Bis heute reist er zu ihren Wettkämpfen.

Auf die Unterstützung ihrer Familie kann Julia Ritter stets vertrauen Auf die Unterstützung ihrer Familie kann Julia Ritter stets vertrauen

Olympia-Aus: „Ich habe eine Woche durchgeheult“

Im Finale der U20-EM 2017 pulverisierte Ritter ihre Bestleistung mit der Vier-Kilo-Kugel um 70 Zentimeter und stieß sich mit 17,24 Metern zur Europameisterin. Es folgen weitere nationale und internationale Top-Platzierungen. Ihre aktuelle Bestleistung liegt bei 18,60 Metern.

Während Ritter in ihrer Jugend nahezu alles erreichte, was sie sich vornahm, blieb ihr ausgerechnet der größte Traum bislang verwehrt. 15 Zentimeter fehlten ihr 2021 zur Olympia-Norm, 2024 war sie ihrem Traum so nah wie noch nie: Im letzten Qualifikationswettkampf verlor Ritter ihren Startplatz für Paris.

„Ich glaube, ich habe eine Woche durchgeheult“, erinnert sich die 28-Jährige. Danach fasste sie einen Entschluss: Etwas musste sich ändern.

„Ich will zu den Olympischen Spielen und es kann nicht sein, dass ich jedes Mal kurz davor einen Schlag ins Gesicht bekomme“, meint Ritter. Sie versuchte den Wechsel zur Drehstoßtechnik, doch die Umstellung brachte massive Schmerzen am Ellbogen mit sich.

„Ich habe mich nicht mehr getraut zu drehen, ich hatte nur noch Schmerzen, jeder Stoß tat unglaublich weh“, blickt sie zurück. Zwischenzeitlich zweifelte sie sogar daran, ob sie ihre Karriere fortsetzen kann: „Muss ich jetzt aufhören, nur weil ich etwas Neues ausprobieren wollte?“

Ritter setzt alles auf eine Karte

Schließlich kehrte Ritter zur Angleittechnik zurück und ist mittlerweile wieder schmerzfrei. Für einen sportlichen Neuanfang zog sie Anfang Oktober nach Halle an der Saale, 330 Kilometer von Bochum-Wattenscheid entfernt. Dort trainiert sie in einer neuen Trainingsgruppe, startet aber weiterhin für Wattenscheid.

„Ich muss jetzt nochmal alles auf eine Karte setzen, ich möchte noch einmal etwas Neues versuchen“, stellt Ritter klar. Dafür nimmt sie auch in Kauf, deutlich weiter von ihrer Familie entfernt zu leben. „Es ist definitiv etwas anderes, ob ich 40 Minuten zum Abendbrot nach Hause fahre oder vier Stunden aus Halle.“

Die ersten Wochen in der neuen Trainingsgruppe hatten es in sich, vor allem die vielen Ausdauer-Einheiten. „Zwei Wochen lang war ich jeden Tag wirklich ganz kurz vorm Kotzen“, erzählt sie lachend. Doch Ritter weiß, wofür sie sich quält.

„Ich glaube, es gibt nicht viele, die Kugelstoßen so sehr lieben wie ich. Das höre ich auch von meinen Konkurrentinnen sehr oft, die dann zu mir sagen: Julia, wie kann man das so lieben?“, berichtet sie mit einem großen Lächeln im Gesicht.

Eine Wand voller Erfolge – und ein Traum, der noch fehlt

Im Haus der Familie Ritter in Bergkamen gibt es eine ganz besondere Wand. Darauf sind die olympischen Ringe gemalt, daneben der Satz: „Dieser Weg wird kein leichter sein.“

Ihr Vater hat dort die Erfolge seiner Tochter aus der Jugendzeit festgehalten. Den U18-Weltmeistertitel, den U20-Europameistertitel und all die anderen Stationen eines Weges, den beide gemeinsam gegangen sind.

Auf einer Wand hat die Familie Julia Ritters großen Traum und ihre bisherigen Erfolge geschrieben Auf einer Wand hat die Familie Julia Ritters großen Traum und ihre bisherigen Erfolge geschrieben

Los Angeles 2028 könnte damit den Kreis einer außergewöhnlichen Vater-Tochter-Geschichte schließen. „Dieses Ziel bleibt für immer und ich möchte es auf jeden Fall noch realisieren“, betonte Ritter.

„Wir haben da etwas ganz Tolles zusammen geschaffen“, sagt Ritter über ihren Vater, der ihr bis heute zu jedem Wettkampf folgt und „jedem erzählt, wer ich bin und was ich erreicht habe – egal ob es ihn interessiert oder nicht.“

Vielleicht kann er 2028 endlich auch von einem Olympiastart seiner Tochter erzählen.