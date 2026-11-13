Gina Lückenkemper läuft künftig für Eintracht Frankfurt. Nach einer mäßigen Saison will sich die deutsche Topsprinterin im Trikot der Hessen neuen Schwung holen.

Die deutsche Topsprinterin Gina Lückenkemper wechselt nach acht Jahren beim SCC Berlin den Verein und läuft künftig für Eintracht Frankfurt. Dies gaben die Hessen am Freitag bekannt.

Die 29 Jahre alte Doppel-Europameisterin von München 2022 will sich im Trikot der Hessen in Form für eine vierte Olympia-Teilnahme bringen.

Gina Lückenkemper wechselt zu Eintracht Frankfurt Gina Lückenkemper wechselt zu Eintracht Frankfurt © picture-alliance/Sipa USA/SID/Peter Hansson

Lückenkemper begründet ihren Wechsel zu Eintracht Frankfurt

„Das nächste große Ziel ist natürlich L.A. 2028, daher war für mich klar: Jetzt ist der Moment, die Weichen dafür zu stellen und zu überlegen, wie die nächsten Jahre meiner Karriere aussehen sollen“, sagte Lückenkemper, die einen Großteil des Jahres in Florida trainiert: „Ich habe dann recht schnell die Gespräche mit der Eintracht gesucht, da sie nicht nur im Fußball, sondern insbesondere in der Leichtathletik eine große Tradition haben und mich sehr beeindruckt hat, wie stark die Strahlkraft des Vereins ist.“

Die Westfälin Lückenkemper, die nach gesundheitlichen Problemen eine mäßige Saison hinter sich hat, war seit 2019 für Berlin angetreten.

In Frankfurt trifft sie auf eine Reihe anderer Top-Athleten und -Athletinnen. Unter anderem starten Hammer-Vizeweltmeister Merlin Hummel, Geher Christopher Linke und 800-m-Aufsteigerin Smilla Kolbe für den Klub.