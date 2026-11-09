Heike Henkel und Heike Drechsler waren Top-Leichtathletinnen der Nachwendezeit. Inzwischen sind die beiden gut befreundet - und wollen mit einem gemeinsamen Buch helfen, gesellschaftliche Gräben zu überwinden.

9. November 1989. Mauerfall. Die Wende veränderte Deutschland, für Millionen von Menschen eine historische Zäsur – auch für Heike Henkel und Heike Drechsler. „Die Veränderungen nach der Wende haben mich vor existenzielle Fragen gestellt, aber ich war offen für den Lernprozess, der vor mir lag“, erinnert sich Drechsler im SID-Doppelinterview. Was soll nur passieren?

„Ich glaube, auf westlicher Seite gab es sehr viele Vorurteile über die ostdeutschen Athleten“, sagt Henkel, viel Kontakt zwischen den Stars in Ost und West gab es bis dahin nicht. Natürlich nicht. Doch plötzlich sollten sie Seite an Seite für das geeinte Deutschland Medaillen holen. Schon 1992 in Barcelona jubelten Drechsler im Weitsprung und Henkel im Hochsprung über Olympia-Gold, doch zueinander gefunden haben sie erst Jahre später.

Eine Freundschaft, die zwei Systeme überwand

Heute sind Drechsler und Henkel Freundinnen, gemeinsam haben sie nun ein Buch geschrieben (Heike & Heike – Zwei Seiten einer Medaille). Und wollen mit ihrer Geschichte in unruhigen Zeiten auch ein Vorbild für die Gesellschaft sein.

„Wir sind in zwei völlig unterschiedlichen Systemen aufgewachsen. Und anfangs gab es auf beiden Seiten natürlich auch Vorurteile, Vertrauen musste erst wachsen, das brauchte Zeit“, sagt Drechsler. „Aber der Sport hat uns gezeigt: Man kann verschieden sein und trotzdem gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Gerade deshalb kann Vielfalt eine Stärke sein, wenn man sie nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreift.“

Drechsler und Henkel erzählen, wie sie es an die Weltspitze geschafft haben, wie sie mit Niederlagen und Brüchen in ihrem Leben umgegangen sind, wie Neuanfänge gelingen und Menschen trotz vermeintlicher Gräben zwischen ihnen wieder zueinander finden können. „Ich habe das Gefühl, dass die Ost-West-Denke wieder salonfähiger geworden ist“, sagt Henkel. „Manchmal scheint es, als hätten manche Menschen aus den vergangenen Jahren kaum etwas dazugelernt.“

DEINE MEINUNG

Ein Appell für mehr Gemeinsamkeit

Das Duo versucht, auch mit den Lehren aus der Vergangenheit Lösungsstrategien für die großen Probleme des Jetzt zu entwickeln. „Manchmal scheint es, als würden die Risse in der Gesellschaft immer größer, die Polarisierung nimmt zu, immer öfter wird mit dem Finger auf die jeweils andere Seite gezeigt“, sagt Henkel.

„Wer erfolgreich sein will, muss miteinander reden, unterschiedliche Charaktere akzeptieren und verstehen, dass nicht alle Menschen gleich sind. Wir plädieren für mehr Solidarität und dafür, gemeinsam Dinge zu schaffen“, appelliert sie.