Ihre Tochter Lola lässt das Lauf-Ass gelassener auf das Leben und den Sport schauen.

Verpasste Geburtstage, Hochzeiten und andere Partys: Das Leben als Leistungssportlerin verlangt Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (34) und ihrer Familie viel ab. Doch gerade die Rolle als Mutter gibt dem Lauf-Star auch viel Kraft.

Seit der Geburt ihrer Tochter Lola im Jahr 2023 habe sie „eine bessere, goldene Mitte gefunden“, sagte Krause im Interview mit der Rheinischen Post: „Dieses Sportler-Ich nimmt bei mir gar nicht mehr so viel Raum ein wie vielleicht früher.“

Krause, die im Sommer zum dritten Mal nach 2016 und 2018 zu EM-Gold gerannt war, gestaltet ihren Alltag mittlerweile etwas gelassener.

„Ich habe durch meine Tochter gelernt, dass man auch mal mit einer schlaflosen Nacht gute Leistungen bringen kann“, sagte sie, außerdem habe sie im Familienstress einfach nicht jeden Tag die Zeit, „mir Gedanken darum zu machen, ob jedes einzelne Teil auf meinem Teller jetzt gut oder schlecht ist“.

Krause hat gelernt, Kompromisse einzugehen

Gemeinsam mit ihrem Verlobten habe Krause gelernt, den Alltag langfristig zu organisieren und Kompromisse einzugehen. Auch ihre Eltern und Großeltern unterstützen die Familie. Ein schlechtes Gewissen wegen der sportlichen Karriere habe sie aber nicht.

„Ich sehe uns als Team, das mich eher stärkt und das mir nicht Kraft raubt“, sagte Krause, die 2015 und 2019 WM-Bronze holte. Ihr privates Glück nehme ihr zudem den Druck auf der Bahn: „Nicht nur die sportliche Leistung definiert, wer ich bin.“