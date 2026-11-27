Bei der Mitgliederversammlung des DLV am Samstag in Darmstadt wird die Entscheidungsstruktur des Verbandes neu verhandelt.

Richtungsstreit in der deutschen Leichtathletik: Bei der Mitgliederversammlung des DLV am Samstag (11.00 Uhr) in Darmstadt werden die Machtverhältnisse im Verband neu verhandelt. Im Zentrum stehen mehre Anträge auf Satzungsänderungen, die von 13 der 19 Landesverbände unterstützt werden. Kritiker des Vorstoßes befürchten, dass Ehrenamtler so zu viel Einfluss auf den hauptamtlichen Vorstand um den neuen Vorsitzenden Volker Herrmann bekommen und die Professionalisierung des Verbandes zurückgedreht werden könnte.

„Wir wollen unseren Sport professionell betreiben. Dazu gehören auch professionelle, hauptamtliche Strukturen“, sagt DLV-Athletenvertreter Maximilian Thorwirth dem SID. Die Athleten fühlen sich zudem in dem Ringen um die Paragrafen viel zu wenig gehört, kämpfen um ihr Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe, sehen die Prinzipien von Good Governance gefährdet.

Zahlreiche Anträge wurden nach interner Kritik zwar inzwischen abgeschwächt oder zurückgezogen, dennoch brodelt es in der Szene weiter. „Die Herausforderungen im Sport sind mittlerweile gigantisch, alle um uns herum stellen sich für die Zukunft auf. Und wir wollen gefühlt einen Schritt zurück in die 80er-Jahre machen?“, sagt ein Bundestrainer. In einem gemeinsamen Brief, der dem SID vorliegt, appellierten die Leitenden Bundestrainer an die Antragsteller, „die jetzige Struktur zu erhalten“.

Auf einen SID-Fragenkatalog zu den Hintergründen und Zielen der Anträge antworteten die Antragssteller nicht konkret, ließen über Hansjörg Kunze, ehemaliger Weltklasse-Läufer und Präsident des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, lediglich ausrichten: „Wir bitten um Verständnis, dass wir im Vorfeld der Mitgliederversammlung keine inhaltlichen Stellungnahmen zu den anstehenden Themen und Anträgen abgeben werden. Uns ist wichtig, dies zunächst innerhalb der Mitgliederversammlung gemeinsam zu beraten und zu diskutieren.“ Sie brauchen eine Zweidrittel-Mehrheit. Auch der DLV-Vorstand bat „um Verständnis“, dass man „sich im Vorfeld der Mitgliederversammlung nicht öffentlich zu den Anträgen äußern“ werde.

Der Richtungsstreit kommt zur Unzeit: Schließlich ging es sportlich nach der WM-Nullnummer von Budapest 2023 zuletzt wieder bergauf. Zudem stehen die Olympia-Vorbereitungen für Los Angeles 2028 und die Heim-WM 2031 in München an.