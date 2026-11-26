Johanna Martin, derzeit beste deutsche 400-Meter-Läuferin, zieht nach Texas, um dort Sport und Studium zu verbinden. Scholarbook-Gründer Simon Stützel sieht darin auch ein Versäumnis des deutschen Systems – und erinnert an Zeiten, in denen der DLV solche Wechsel noch verhindern wollte.

Der große Schritt ist noch ein paar Wochen entfernt. Anfang Januar wird Johanna Martin ihre Koffer packen und nach Austin fliegen. Die 400-Meter-Läuferin, die 2025 U20-Vize-Europameisterin wurde, wird künftig an der University of Texas trainieren und studieren. Ihr neues Leben in den USA hat gewissermaßen schon begonnen: Seit eineinhalb Monaten absolviert sie bereits das Training nach den Vorgaben von Edrick Floréal, ihrem künftigen amerikanischen Trainer.

Die Entscheidung reifte über Monate. Schon vor einem Jahr beschäftigte sich die 20-Jährige, die im Sommer ihre Bestzeit auf 50,57 Sekunden drückte, mit der Frage, wie es nach dem Abitur weitergehen sollte. Das College-System in den USA rückte dabei schnell in ihren Fokus. Die Kombination aus Studium und Sport, die Trainingsbedingungen und das medizinische Angebot überzeugten sie. Ihre Freundin Holly Okuku, deutsche 200-Meter-Sprinterin, hatte ihr von Texas berichtet.

Eine Trainingsgruppe, die in Deutschland fehlte

Martin beschreibt ihre Entscheidung bemerkenswert nüchtern: „Ich kann ja den Sport nur eine gewisse Zeit ausüben. Und wenn ich dann eine Sache mache, dann auch richtig gut“, sagt sie im Gespräch mit SPORT1. Da sie schon früh von zu Hause ausgezogen war und längere Zeit im Internat gelebt hatte, war der Schritt über den Atlantik für sie kein Sprung ins Ungewisse, sondern eine bewusste Investition in ihre sportliche Zukunft.

Mit dem Wechsel in die USA geht auch ein Vereinswechsel einher: Martin verlässt den 1. LAV Rostock und schließt sich Bayer Leverkusen an, was in ihrer Heimat nicht gut ankam. „Wir sind schon ein wenig enttäuscht. Das kann man auch so klar sagen. Wir hatten eigentlich die Vereinbarung, dass wir bis LA 2028 gemeinsam weitermachen. Aber sie hat sich anders entschieden. Das respektieren wir“, sagte Vereinsvorsitzender Ralf Skopnik im Nordkurier.

Was sie in Texas erwartet, lässt sich für Martin konkret benennen. „In Deutschland hat mir einfach so eine 400-Meter-Trainingsgruppe gefehlt“, sagt sie. In Austin trifft sie neben Okuku auch auf die deutsche 400-Meter-Hürdenläuferin Anouk Kraus-Jentsch. Auch die amerikanischen Zwillinge Mia und Mariah Maxwell trainieren dort – Mia gewann bei der U20-WM 2026 zweimal Gold über 100 und 200 Meter.

DEINE MEINUNG

Für Martin ist das gemeinsame Training mehr als ein angenehmer Nebeneffekt. Gerade über 400 Meter sei es hilfreich, die harten Einheiten nicht allein bewältigen zu müssen: „Dass man wirklich zusammen durch den Schmerz geht.“ Hinzu kommt die Möglichkeit, Studium und Leistungssport miteinander zu verbinden. „Das sind einfach die perfekten Bedingungen, um sich komplett auf den Leistungssport zu fokussieren.“

Johanna Martin bei der Leichtathletik-EM 2026 Johanna Martin bei der Leichtathletik-EM 2026 © IMAGO/Chai v.d. Laage

US-College – ein internationales Erfolgsmodell

Dass immer mehr Athleten den Weg in die USA suchen, beobachtet auch Simon Stützel. Der Gründer der Vermittlungsagentur „Scholarbook“ sieht darin längst ein internationales Phänomen. „Wir vermitteln in der Leichtathletik ungefähr 120 Athleten pro Jahr, insgesamt sind es rund 700“, sagt er im Gespräch mit SPORT1. Nicht nur Deutsche, auch Niederländer, Australier und Sportler aus vielen anderen Ländern zieht es an amerikanische Colleges.

Der entscheidende Vorteil sei die Verbindung aus sportlicher, akademischer und persönlicher Entwicklung. Stützel spricht von „Ganzheitlichkeit“. Um den Unterschied zu verdeutlichen, stellt er deutsche Spitzenathleten wie Rebekka Haase und Niklas Kaul US-Stars wie Gabby Thomas und Valarie Allman gegenüber.

Haase studierte bis 2022 Psychologie an der TU Chemnitz, Kaul studiert Physik und Sport auf Lehramt in Mainz – einen abgeschlossenen Hochschulabschluss haben beide nicht. Anders die amerikanischen Vorbilder: Thomas gewann bei den Olympischen Spielen in Paris dreimal Gold, schloss ihr Studium der Neurobiologie und Global Health an der Harvard University ab und erwarb anschließend einen Master in Public Health. Diskus-Olympiasiegerin Allman machte ihren Abschluss in Produktdesign an der Stanford University.

Für Stützel ist genau das der Unterschied: In den USA müssen sich Athleten nicht zwischen einer großen Sportkarriere und einer akademischen Ausbildung entscheiden. Beides kann parallel gelingen. Seine zugespitzte Frage lautet deshalb: „Was würden Sie sich für Ihre eigenen Kinder wünschen? Den Weg von Rebekka Haase oder den von Gabby Thomas?“ Es gehe um die sportliche, akademische und persönliche Entwicklung – und darum, dass man nicht nur für die Zeit im Leistungssport etwas aufbaut.

Mehr als nur gute Trainingsbedingungen

Auch Martin sieht die Kombination aus Studium und Sport als großen Vorteil. Welches Fach sie in Texas belegen wird, steht noch nicht fest. Im ersten Halbjahr will sie zunächst Kurse absolvieren und sich anschließend für eine Studienrichtung entscheiden. Sportlich hat sie dagegen ein klares Ziel: Los Angeles 2028. „Ich habe auf jeden Fall das Ziel, dass ich mein Potenzial bis L.A. ausschöpfen kann und dann weiß: Ich habe die letzten zwei Jahre so hart trainiert, dass ich wirklich ready bin.“

Für Stützel liegt ein wesentlicher Grund für die Attraktivität der US-Colleges in ihrer finanziellen Ausstattung. Die großen Einnahmen aus College Football und Basketball ermöglichten Investitionen, von denen auch andere Sportarten profitierten: in Trainer, Trainingsstätten, Physiotherapeuten und medizinische Betreuung. In Deutschland dagegen seien selbst Trainer im Spitzensport teilweise schlecht oder gar nicht bezahlt. Stützel bringt den Unterschied drastisch auf den Punkt: „Trabant gegen Ferrari.“

Wie groß die Dimensionen sind, zeigt ein Vergleich: Die Sportabteilung der University of Texas in Austin gab im Studienjahr 2024/25 umgerechnet rund 246 Millionen Euro aus. Das entspricht etwa 74 Prozent jener 333 Millionen Euro, die der Bund 2025 für die zentrale Sportförderung in ganz Deutschland eingeplant hatte.

Zwar finanziert sich der US-College-Sport zu erheblichen Teilen selbst, etwa über Fernsehrechte, Sponsoring und Eintrittsgelder. Doch die Größenordnung verdeutlicht, in welchem finanziellen Umfeld Athletinnen und Athleten an einer Universität wie Texas trainieren.

Vom Widerstand zur Zusammenarbeit: „Ich habe schriftliche Drohungen gesehen“

Besonders kritisch blickt Stützel auf den früheren Umgang des Deutschen Leichtathletik-Verbandes mit Athleten, die in die USA wechseln wollten. Nach seiner Darstellung habe der Verband solche Pläne lange nicht unterstützt. „Ich habe auch schriftliche Drohungen gesehen, wonach Athleten nicht mehr für Deutschland starten dürften oder aus dem Kader fliegen könnten. Das hat lange funktioniert“, berichtet der frühere Langstrecken-Spezialist. Viele Talente seien deshalb in Deutschland geblieben.

Inzwischen habe sich die Haltung verändert. Stützel verweist auf eine Zusammenarbeit zwischen Scholarbook und dem DLV und nennt dabei unter anderem den heutigen Sportvorstand Dr. Jörg Bügner sowie Björn Weisheit (Bundestrainer Nachwuchs U20/U23) als Ansprechpartner, die die Chancen des US-Systems erkannt hätten.

Der Erfolg von Leo Neugebauer, der in Texas studierte und 2024 in Paris Olympia-Silber im Zehnkampf gewann, habe die Diskussion zusätzlich verändert.

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Deutsche Medaillen made in USA?

Stützel ist überzeugt, dass Neugebauer nicht der einzige deutsche Athlet bleiben wird, der von diesem Weg profitiert. Je mehr Sportler in den USA optimale Bedingungen vorfinden, desto größer werde auch die Chance, dass sie später für Deutschland internationale Medaillen gewinnen.

Für Johanna Martin steht zunächst der persönliche nächste Schritt an. Sie will in Texas schneller werden, ihr Potenzial ausschöpfen und zugleich ein Studium beginnen. Dass sie dafür Deutschland verlässt, versteht sie nicht als Abkehr, sondern als Möglichkeit, beides unter besseren Bedingungen miteinander zu verbinden.