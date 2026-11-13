Marathon-Star muss Rekordangriff absagen

Der zweitschnellste Läufer der Geschichte wollte in Spanien zur Nummer eins werden.

Der Angriff auf den Weltrekord fällt beim Valencia-Marathon aus: Der Äthiopier Yomif Kejelcha hat seine Teilnahme abgesagt. Wie die Veranstalter des Rennens am 6. Dezember mitteilten, kann der zweitschnellste Läufer der Geschichte über die klassischen 42,195 km wegen einer nicht näher benannten Verletzung nicht starten.

Kejelcha (29) war im Frühjahr bei seinem Marathon-Debüt in London 1:59:41 Stunden gelaufen und Zweiter hinter den Kenianer Sabastian Sawe geworden, der in 1:59:30 den Weltrekord verbesserte. Nur der derzeit ebenfalls verletzte Sawe und Kejelcha sind bislang unter der magischen Zwei-Stunden-Marke geblieben.

Kejelcha würde Geschichte schreiben

Auf dem schnellen Kurs in Valencia, auf dem Amanal Petros im Vorjahr den deutschen Rekord auf 2:04:03 Stunden verbessert hatte, wollte Kejelcha die Bestmarke Sawes attackieren.

Kejelcha wäre der erste Läufer seit Paul Tergat in den Jahren 2003 bis 2005, der die Weltrekorde im Halbmarathon und Marathon gleichzeitig hält. Die Halbmarathon-Bestmarke hatte Kejelcha im August in Buenos Aires um 29 Sekunden auf 56:51 Minuten gedrückt.