Zehnkampf-Star Neugebauer startet beim Hallen-ISTAF

Für den Welt- und Europameister wird in Berlin und Düsseldorf ein Dreikampf ins Programm genommen.

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (26) geht in diesem Winter erstmals beim ISTAF Indoor an den Start. Für den Welt- und Europameister wird in Berlin (5. Februar) und Düsseldorf (13. Februar) ein Dreikampf aus den geplanten Disziplinen 60 Meter, Weitsprung und Kugelstoßen ins Programm genommen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

„Das ISTAF Indoor ist eine großartige Bühne und die Stimmung in der Halle ist einfach unglaublich. Ich weiß von anderen, dass die Umschreibung ‚Hexenkessel der Leichtathletik‘ keine Übertreibung ist“, sagte Neugebauer: „Ich freue mich riesig darauf, 2027 in Berlin und Düsseldorf dabei zu sein und mich mit internationalen Top-Athleten zu messen. Der Dreikampf ist eine coole Herausforderung, weil ich zu einem ungewohnten Zeitpunkt im Winter zeigen muss, was in mir steckt. Ich werde alles geben und hoffe, dass wir gemeinsam mit den Fans und den anderen Mehrkämpfern eine richtig gute Show erleben.“