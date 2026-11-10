17 Jahre danach erlebte das DDR-Idol ein noch größeres Wunder

Hartwig Gauder vollbrachte als Geher unglaubliche Leistungen. Nach der Karriere bewahrte ihn ein Spenderherz vor einem frühen Tod.

Der letzte große Wunsch von Hartwig Gauder blieb unerfüllt. „Mit dem eigenen Herzen habe ich 42 Jahre gelebt, das will ich auch mit dem transplantierten Organ erreichen und 84 werden“, sagte die Leichtathletik-Legende einmal dem SID.

Gauder war Olympiasieger, Welt- und Europameister im Gehen, schrieb die unglaublichste Geschichte seines Lebens aber nach seiner Karriere, als er mit einem Spenderherz weitere sportliche Höchstleistungen schaffte – bis ihn ein Herzinfarkt im Jahr 2020 aus dem Leben riss.

Am heutigen Dienstag wäre die unvergessene Leichtathletik-Legende 72 Jahre alt geworden.

Hartwig Gauder: Gold bei Olympia, EM und WM

Gauder, der in Vaihingen/Baden-Württemberg geboren wurde und als Kleinkind mit den Eltern (erbten in Thüringen ein Haus) in die DDR übersiedelte, hatte seine ganz große sportliche Zeit in den 80er Jahren.

In Moskau holte er 1980 Olympia-Gold – in seinem erst vierten Rennen über die Distanz -, 1986 in Stuttgart wurde er Europameister, ein Jahr später in Rom dann Weltmeister, außerdem gewann er noch drei weitere Medaillen bei internationalen Meisterschaften. Seit 1989 war er Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold.

Doch seinen größten Sieg feierte Gauder 17 Jahre nach dem sensationellen Gold-Coup von Moskau, als die Geher-Karriere bereits beendet war.

Nach Herztransplantation zurück ins Leben gekämpft

1995 sackte Gauders Herzleistung nach einer Bakterieninfektion auf 16 Prozent ab, wenig später musste er auf die Transplantations-Warteliste gesetzt werden. Zehn Monate lebte er mit einem künstlichen Herzen, ehe er ein neues Organ bekam.

Am 30. Januar 1997 wurde Gauder ein Spenderherz transplantiert, die Ärzte gaben dem Thüringer damals „nur fünf bis sechs Jahre“, wie er selber sagte. Doch Gauder war ein Kämpfer. Wer die Wahnsinns-Strecke über 50 km geht, gibt nicht so schnell auf.

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Gauder biss sich trotz aller Widrigkeiten zurück ins Leben. Er wurde Diplom-Architekt, arbeitete in Jena am Universitätsklinikum und später in Thüringen im Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit.

Zudem zeigte Gauder, was mit einem neuen Herzen möglich ist. Schon 1998 lief er den New-York-Marathon, 2003 bestieg er den heiligen Berg Fuji in Japan. Unermüdlich warb er seit Jahren für Organspenden.

Hartwig Gauder im Jahr 2017 Hartwig Gauder im Jahr 2017 © IMAGO/Steve Bauerschmidt

Gauder ehrte seinen Lebensretter bis zuletzt

2014 führte eine Abstoßungsreaktion zu Problemen und desolaten Werten. „Mit Willen und guten Gedanken schafft man es dann auch wieder auf den positiven Weg“, sagte Gauder damals. Nachdem die Probleme überwunden waren, konnte Gauder wieder zweimal pro Woche Sport machen.

Bis zuletzt beging er den 30. Januar im stillen „Gedenken, an die Person, die mir das alles durch ein besonderes Geschenk ermöglicht hat.“

Am 22. April 2020 starb Gauder infolge eines Herzinfarkts – fünf Jahre, nachdem er 2015 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden war.

„Wir trauern um einen großen Menschen. Sein Andenken lebt weiter“, würdigte Thüringens damaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow einen der größten Sportler des Bundeslandes.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)