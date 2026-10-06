Der Para-Leichtathlet bekommt den Preis der Stiftung Deutscher Sporthilfe für seinen WM-Titel in Neu-Delhi.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe zeichnet Leichtathlet Max Marzillier mit dem Preis für den „Juniorsportler des Jahres“ in der Kategorie Para-Sport aus. Der 25-Jährige war bei der Leichtathletik-WM in Neu-Delhi in der Startklasse T13 für Athleten mit Sehbehinderung über 400 m zum Titel gesprintet. Die Ehrung erfolgt am 8. Oktober in Köln, wenn auch die Juniorsportler des Jahres in den Kategorien olympischer und deaflympischer Sport ausgezeichnet werden.

Marzillier wirbt für Para-Sport

„Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel und ist eine tolle Wertschätzung“, sagte Marzillier. Besonders wichtig sei ihm die Strahlkraft der Ehrung über seinen sportlichen Erfolg hinaus. „Sichtbarkeit ist für den Para-Sport unfassbar wichtig. Als Athlet wünsche ich mir, dass mehr Menschen wahrnehmen, welche Leistungen wir erbringen, und dass diese genauso viel Aufmerksamkeit verdienen wie die von olympischen Sportlerinnen und Sportlern“, sagte der Weltmeister.

Marzillier wird seit 2021 von der Sporthilfe gefördert und gehört aktuell dem Top-Team an. „Durch die Unterstützung kann ich meinen Sport sicher und mit deutlich weniger finanziellen Sorgen ausüben“, sagte er: „Diese Sicherheit ist enorm wichtig, weil ich mich dadurch viel stärker auf meinen sportlichen Weg konzentrieren kann.“