Im Namen ukrainischer Sportler: Global Athlete appelliert an IOC und IPC

"Wenn das IOC und das IPC sich weigern tätig zu werden, ermutigen Sie die Verletzung internationaler Gesetze sowie Ihrer eigenen Charta durch Russland und Belarus", heißt es in dem Statement, das auch vom Verein Athleten Deutschland unterstützt wird: "Ihre Tatenlosigkeit wird an jeden Sportler und an die Welt die Botschaft senden, dass Sie die Interessen von Russland und Belarus über die der Athleten stellen. Ihr Vermächtnis wird definiert durch Ihr Handeln." Weiter heißt es: "Machen Sie keinen Fehler. Die Sportlerinnen und Sportler in der Ukraine sprechen vereint in diesem Aufruf."