Nach FIG-Entscheidung: Keine Hymne für Cottbus-Sieger Scharamkou

Beim traditionsreichen "Turnier der Meister" sind auch zwei Riegen aus der Ukraine am Start, Russland hatte nicht gemeldet. Wegen der militärischen Invasion Russlands in der Ukraine ist eine geordnete Rückreise der Delegation in die Heimat vorerst nicht möglich. Geplant ist daher bis auf weiteres die direkte Weiterreise zu den nächsten Weltcup-Turnieren in Doha/Katar und Kairo.