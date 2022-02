Die beiden deutschen Kunstturn-Riegen sind beim Weltcup in Cottbus ohne Medaillen geblieben. Jeweils vierte Plätze erturnten sich Aiyu Zhu aus Köln am Schwebebalken sowie am Barren der Hannoveraner Glenn Trebing. Der letzte deutsche Sieg beim „Turnier der Meister“ datiert mittlerweile aus dem Jahr 2017.