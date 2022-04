Badminton-EM: DBV hofft auf bestes Ergebnis der Geschichte

Seidel/Lamsfuß, die in Tokio in der Gruppenphase ausgeschieden waren, setzten sich gegen das englische Duo Ben Lane/Sean Vendy mit 23:21, 21:17 durch. Lohau/Elfer mussten beim 20:22, 21:15, 22:20 gegen die Dänen Maiken Fruergaard/Sara Thygesen wie in der Vorschlussrunde in den dritten Satz. Im Mixed gewannen Lohau/Lamsfuß mit 12:21, 21:16, 21:17 gegen Mikkel Mikkelsen/Rikke Söby aus Dänemark.