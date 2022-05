Anti-Doping-Pionierin Franke-Berendonk wird 80 Jahre alt

Ihr Meisterstück gelang Franke-Berendonk und dem Heidelberger Molekularbiologen Werner Franke nach der Wiedervereinigung. Das Paar schleuste hochbrisante Dokumente aus dem Tresorraum der Nationalen Volksarmee in Bad Saarow, bevor die Papiere im Reißwolf landeten. Die "vertraulichen Verschlusssachen" in den Händen der "ehrenwerten und gewissenhaften Quälgeister" (FAZ) brachten das Staatsdoping der DDR ans Licht, 1991 aufgeschlüsselt in dem weltweit beachteten Buch "Doping-Dokumente. Von der Forschung zum Betrug".