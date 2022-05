„The Power of Sport“: Eurosport verspricht neuen Blickwinkel

Die Sender-Gruppe Eurosport verspricht einen frischen Blick auf die Sportnachrichten der Woche in einem neuen Format. In der plattformübergreifenden wöchentlichen Serie „The Power of Sport“ sollen Geschichten aus einem anderen Winkel erzählt werden - Premiere ist am Mittwoch um 19.00 Uhr bei Eurosport 1, discovery+ und den digitalen Plattformen von Eurosport Premiere.