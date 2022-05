Tokio-Fahnenträger und Wassersprung-Ass Hausding vor Rücktritt

Über Hausdings Zukunftspläne ist noch nichts bekannt. Momentan absolviert der Rekordspringer in Berlin ein Lehramtsstudium in den Fächern Englisch und Sport. Denkbar dürfte allerdings auch sein, dass der DSV seinen erfolgreichsten Wasserspringer auch für die kommenden Jahre an sich binden will und Hausding eine Stelle im Trainerstab anbieten könnte.