Kanuslalom-WM: Lilik scheitert im Halbfinale

Titelverteidigerin Elena Lilik hat bei der Heim-WM der Slalomkanutinnen und -Kanuten in Augsburg das Finale überraschend verpasst. Einen Tag nach der Bronzemedaille im Kajak kam die 23-Jährige im Canadier-Halbfinale lediglich auf Rang 16 und verpasste den Endlauf um 3,32 Sekunden. Andrea Herzog wahrte trotz einer Stangenberührung ihre Medaillenchancen mit Rang drei in der Vorschlussrunde. Das Finale findet am Mittag statt.