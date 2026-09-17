Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 17. September

Die Nominierung des ersten Aufgebots von Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp steht am Donnerstag im Blickpunkt.

Der neue Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp gibt um 10.00 Uhr sein Aufgebot für den Neuanfang der deutschen Nationalmannschaft nach der WM-Enttäuschung bekannt. Vor der offiziellen Nominierung des Kaders für gleich vier anstehende Länderspiele in der Nations League sorgten zuletzt besonders Spekulationen über die Anzahl der Berufungen für Gesprächsstoff.

Hoffenheim startet in Europa League

Einen Tag nach Ex-Meister Bayer Leverkusen steigt am Donnerstag auch Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim in die Europa League ein. Zum Auftakt der Liga-Phase müssen die Kraichgauer um 18.45 Uhr beim griechischen Vertreter OFI Kreta antreten.

Titelverteidiger Eisbären Berlin eröffnet am Donnerstag die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Zum Auftakt empfängt der Hauptstadt-Klub um 19.30 Uhr auf eigenem Eis die Straubing Tigers.