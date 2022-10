Dauser und Schönmaier bei erster WM-Qualifikation vorn

Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart war wegen einer Coronainfektion nicht am Start, wegen einer Zehenverletzung fehlte die Chemnitzerin Emma Malewski, die im August bei den European Championships in München die Goldmedaille am Schwebebalken gewonnen hatte. Die zweite und letzte WM-Qualifikation findet am 15. Oktober in Rüsselsheim statt.