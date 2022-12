Segeln: Olympia-Zweite Beucke erste Deutsche beim Ocean Race

Die seit 50 Jahren ausgetragene Regatta beginnt 2023 am 15. Januar in Alicante und führt rund um die Welt über etwa 60.000 Kilometer nach Genua. Einzige deutscher Siegeryacht war 2002 die „Illbruck Challenge“ mit US-Skipper John Kostecki, seinerzeit endete das Rennen in Kiel.