Hockey-Weltmeister sind Sportler des Monats Januar

Das Team um Kapitän Mats Grambusch hatte sich im Finale gegen Titelverteidiger Belgien im Penaltyschießen mit 5:4 durchgesetzt und erstmals seit 17 Jahren wieder WM-Gold für Deutschland geholt. Nach ihrer Rückkehr aus Indien war die Mannschaft von vielen begeisterten Fans am Frankfurter Flughafen empfangen worden.

Dritte wurden die dreifachen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken. Bei der Heim-WM am vergangenen Wochenende in Oberhof hatte das Duo sowohl in den beiden Doppelsitzer-Wettbewerben Sprint und Klassik als auch mit der Mannschaft im Team-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen.