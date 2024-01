Special Olympics in Thüringen feierlich eröffnet

Die Special Olympics in Thüringen sind mit einer großen Feier in Oberhof eröffnet worden. Mehr als 3000 Menschen mit und ohne Behinderung kamen nach Angaben der Veranstalter auf dem Stadtplatz in Oberhof zusammen, um bei der Entzündung der Special Olympics Flamme dabei zu sein. Bei den Winterspielen der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, Deutschlands größtes inklusives Multi-Sportevent, finden von Dienstag bis Freitag Wettkämpfe statt.