Große Ehre für Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier wird posthum eine besondere Ehre zuteil. Die zweimalige Olympiasiegerin wird gemeinsam mit drei weiteren deutschen Sportgrößen in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

Laura Dahlmeier ist posthum in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin war im Juli 2025 im Alter von 31 Jahren bei einem Unfall im Karakorum-Gebirge in Pakistan gestorben.

Ihr Tod löste große Bestürzung und Anteilsnahme aus. Als Sportlerin hatte Dahlmeier zweimal Gold bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang und sieben Weltmeistertitel gewonnen.

Laura Dahlmeier (l.) und ihre frühere Teamkollegin Maren Hammerschmidt Laura Dahlmeier (l.) und ihre frühere Teamkollegin Maren Hammerschmidt © IMAGO/Ernst Wukits

Vier neue Mitglieder in der Hall of Fame

Neben Dahlmeier sind nun auch Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen und Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen sowie der frühere Skirennläufer Felix Neureuther Mitglieder der Hall of Fame.

Neureuther setzt eine Familientradition fort: Schon seine Mutter Rosi Mittermaier und sein Vater Christian Neureuther gehören zum Kreis der „jetzt 142 herausragenden Sportpersönlichkeiten, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben“, wie die Stiftung Deutscher Sporthilfe am Mittwoch schrieb.

Neureuther setzt Familientradition fort

„Die ‚Hall of Fame des deutschen Sports – was für eine wunderbare Institution! Heute geht’s dabei um den Felix, und da muss ich einfach die Rosi dazuholen. Denn es geht uns allen in der Familie ja darum, was für ein Erbe man mit so einer Aufnahme auch hinterlassen kann“, sagte Christian Neureuther in der Würdigung seines Sohnes: „Es geht darum, die Werte des Sports in die nächste Generation zu treiben.“ Rosi Mittermaier, Alpin-Olympiasiegerin von 1976 war im Januar 2023 gestorben.

Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Maren Hammerschmidt würdigte ihre langjährige Team- und Zimmerkollegin Dahlmeier als „einen Menschen, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist und sich trotz allem immer treu geblieben ist“.

DEINE MEINUNG

„Bodenständig und nahbar“

Hammerschmidt schrieb: „Sie war ein unglaublich ehrgeiziger, fokussierter und zielstrebiger Mensch, aber auf der anderen Seite halt auch einfach: die Laura – bodenständig und nahbar, genau das hat sie für mich ausgemacht. Sie hatte immer den Mut, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, auch dann, wenn sie vielleicht nicht jeder verstanden hat. Genau das macht sie für mich zu einer echten Ausnahme-Persönlichkeit.“

Die offizielle Aufnahmefeier für die vier neuen Mitglieder findet am 26. November in Frankfurt/Main statt. Neben der Sporthilfe gehören der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten zu den Trägern der Hall of Fame.