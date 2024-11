Langlauf: Rydzek sprintet in Kuusamo auf Rang sechs

Skilangläuferin Coletta Rydzek hat beim Weltcup im finnischen Kuusamo einen erfolgreichen Saisonstart im Klassik-Sprint hingelegt. Am Samstag kämpfte sich die 27-Jährige aus Oberstdorf als einzige Deutsche bis ins Finale, musste sich dort nach starkem Start allerdings mit dem sechsten Rang begnügen. Den Sieg sicherte sich die Schwedin Johanna Hagström vor Julie Myhre (Norwegen) und Maja Dahlqvist (Schweden).

Hennig scheidet früh aus

Für Katharina Hennig, zum Auftakt am Vortag noch Vierte über zehn Kilometer, war wie auch für Sofie Krehl bereits im Viertelfinale Schluss. Langlauf-Königin Therese Johaug (Norwegen) geht bei ihrem Comeback erst am Sonntag (11.25 Uhr) beim Zwanziger wieder in die Loipe.